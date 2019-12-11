補貼只入業主袋 劏房戶為省電費用石油氣

現每度電1.5元憂再加

嘆「肉隨砧板上」

50多歲的清潔工張女士月入1.3萬元，以月租3700元與兒子租住深水埗百呎劏房，並要繳交每度電費1.5元，冬天電費每月約500元，夏天有時每月達1000元。為了省電費，她棄用電磁爐，改用石油氣爐，每月花約300元換石油氣，每周煲湯一次；夏天會在凌晨約零時兒子睡覺前開冷氣，凌晨2時起牀關掉。

政府宣布資助電費，張女士形容資助全入業主「袋」，她照舊交費，而兩電明年加價，她擔心業主隨時亦加電費，「業主無理由會啃差價，一定轉嫁到我們身上」。她聽聞部分劏房戶每度電要1.7元，「我們是肉隨砧板上，他要加到每度電兩元，我亦無辦法，唯有盡量慳，睇錢過日子」，張女士已搬過3次，始終難逃貴價。

去年中電宣布10月起加電費，有葵青區劏房業主隨後貼通告，指因應加電費，單位公共走廊照明長開等成本因素，通知住戶每度電費由1.5元加到2元。