兩電：為中小企基層紓困 豁免加價半年 派餐券助消費

兩電將豁免中小企業明年首6個月的電費加幅，惟港燈僅豁免約7萬個低用電量的非住宅住戶；兩電亦提供延交兩個月電費的措施，即今年12月與明年1月的電費，可推遲至明年2月及3月繳交。

飲食界：有助紓困 惟冀社會復和

中電撥2億元推出紓困措施，當中包括2000萬元、為期4個月的「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃，資助共10萬個有需要家庭外出用膳，每戶發放4張50元餐飲券，可用於參與計劃的中電供電範圍內食肆。港燈亦推類似措施，合資格家庭每戶可使用獲派發的500元現金飲食券光顧參與食肆，港燈會實報實銷，向相關食肆支付費用。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，現時一般營業額約30萬至40萬元的茶餐廳，電費約2萬元，加價後每月多付數百元。他認為，一般情况下食肆仍可負擔，而在經濟低迷、市民減少出外用膳的情况下，兩電提供餐飲券鼓勵市民消費，確能助中小型食肆紓困；期望社會氣氛盡快緩和，市民回復消費意欲。

中小企聯會：樣樣加一點就好多

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦表示，6個月的緩衝期「好過無」，認為中電加價2.5%仍可接受，但港燈加5.2%「太貴」。他說，一般寫字樓每月電費約5000元，加價後每月多付百多元，但「這個加2.5%，那個加2.5%，樣樣都加一點點，（總數）就加好多」。

至於港燈推出五折資助換節能設施計劃，劉達邦指經濟欠佳，中小企面對裁員壓力，難以考慮購置相關設備。