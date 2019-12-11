倘無公帑幫補 學者料未來加幅雙位數

料燃料價條款帳快耗盡

促研解決年年加價問題

民主黨胡志偉昨日在立法會經濟事務委員會會議上，建議政府與其以公帑補貼電費，不如由政府承擔部分新發電機組費用，以紓緩電費加幅。不過，鍾兆偉認為此舉並不可行，因為會違反《管制計劃協議》，但他亦認為，兩電未來幾年面臨電費穩定基金及燃料價格調整條款帳「乾塘」危機，政府必須正視問題。事實上，中電預測明年燃料價格調整條款帳為負7.59億元，港燈為3.1億元，換言之，中電已無餘款作出補貼。

住戶用電量10月飈21%

環團：補貼助長亂用電

此外，政府年年以公帑補貼電費，亦遭環保團體質疑會減低市民慳電及減少碳排放的意欲。根據統計處數據，全港住宅用電量自8月起按年上升9%，至10月擴大至按年升21%，令今年首10個月的住宅用電量達37,870太焦耳，按年升約2%。綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，政府資助電費令市民更為隨意用電，引致住宅用電量上升，電廠因發電而排放的污染物亦增加，長遠威脅公共健康。

劉祉鋒建議，政府應帶頭號召各界節能，盡快平息社會事件，讓市民可以如常外出，同時應考慮以資助電費以外的其他方法紓困。