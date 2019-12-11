燃料費飈 兩電加價2.5% 5.2% 議員批公帑補貼「掩護」加價 經濟差下賺盡

兩電各自亦推出紓困措施（見另稿），中電新聞稿的標題為「多管齊下抵消電價調整 撥2億港元推紓困措施」，港燈為「港燈調整2020年電費並推出措施紓緩社會事件衝擊」。

港燈稱特別回扣「所剩無幾」

中電燃料費加10.8%拉高加幅

不過，中電未有如往年交代一般住戶實際電費開支變化；港燈則稱，昨日推出的措施連同政府提供的電費補貼計劃，預計幾乎全部港燈客戶明年電費支出較今年為低。以一個用電量每月275度的家庭為例，明年初電費由應付的250.6元，減至實際支付40.6元（扣除政府兩筆補貼分別50元及160元）。後者的160元是指政府8月公布的紓困措施中，全年2000元的電費補貼。

中電明年加費2.5%，當中燃料費部分加10.8%，拉高整體加幅；而原本中電今年1月起已用盡地租及差餉特別回扣，惟昨又稱明年發放每度電回扣1.2仙，最終淨電費為每度電121.8仙。至於港燈的基本電費及燃料費加幅本來不高，兩者按年加約1.7%，惟港燈董事總經理尹志田說過去3年一直提供的「特別回扣」已「所剩無幾」，故明年未能提供同等額度回扣，每度電較去年增加5.2%。

料中電額外燃料費33億 港燈稱5億

港燈明年回扣大減，即時反映在電費加幅；中電明年加幅相對較溫和，但按向立法會提交的補充文件披露，中電明年燃氣發電比例大增，燃料開支以每度電計算增加8.1仙，不過中電在燃料價格調整條款帳結餘中「提取」17.13億元，令每度電燃料開支下降5.1仙，最終電費中的燃料部分僅加3仙，加幅10.8%。有學者料中電明年燃料價格調整條款帳結餘為負數，再不能提供回扣，難以降低電費加幅。

本報以中電去年總售電409.8億度推算，若中電明年燃料額外開支為每度電8.1仙，涉及約33.2億元。港燈稱明年額外燃料開支為5億元。

郭家麒：政府搵錢贖罪

質疑西氣東輸逼買貴氣

公民黨郭家麒批評，兩電得益於政府的「人血饅頭」，「就係因為《逃犯條例》，現在政府要搵錢贖罪，用公帑補貼令加價消失於無形」，亦「掩護」兩電繼續賺取高昂和不對稱的利潤。他又稱，中電使用「西氣東輸」成本較港燈為高，隨着中電增加燃氣發電比例，燃料費會繼續上升，質疑港府早年與中央就西氣東輸簽署備忘錄，以致中電被迫買貴氣。中華電力總裁蔣東強稱，「西氣東輸」項目合約為期20年，不同氣源和供氣時期均會影響價格，不能與港燈直接比較。

工聯會陸頌雄亦批評，政府以公帑補貼電費，兩電可在經濟轉差的環境下繼續賺到盡；港燈尹志田表示，今年准許回報由9.99%降至8%，「唔係無同大家共渡時艱」。

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