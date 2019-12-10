助跳閘男脫身 美籍美林職員涉襲休班警

另涉襲助休班警市民

被告為美國籍Bickett Samuel Phillip（35歲），據了解，他現於國際投資銀行美林證券監察小組工作，暫毋須就控罪答辯。兩項控罪指他於本月7日在銅鑼灣站近F出口梯間，襲擊男子盧志強和警員1579。據悉，當日一名男子「跳閘」後，遭休班警追截，另有一市民協助休班警。休班警一度表明警員身分，兩名外籍男子欲協助跳閘男子離開，其間被告涉箍該市民的頸，並將休班警摔在地上。

裁判官應辯方要求批准將案件押後答辯，但否決辯方以1000元保釋金的申請，並將保釋金提升至1萬元，下令被告須住在報稱地址，每周到警署報到一次，離港前24小時須通知警署。

珍珠奶茶潑警 女子罰款

另外，9月29日「全球反極權大遊行」中，女清潔工黃樂敏（27歲）涉於警方在銅鑼灣崇光百貨外築起防線後在場吵鬧，又推向警方防線，遭警長張紹賢喝止要求離開，她卻以珍珠奶茶潑向警長身上，弄污警長的T恤。她昨在東區裁判法院承認襲警，被判罰款3000元。辯方求情時稱，事件令被告失去工作，她已經知錯，明白行為愚蠢，並親撰道歉信向案中警長道歉。

6．12隔半年一人控襲警

6月12日立法會外警民衝突後半年，報稱電器技工的陳柏傑（23歲）涉在金鐘添華道推跌警長430，昨被控一項襲警罪，暫毋須答辯，獲准以2000元保釋至1月20日再訊。

【案件編號：ESCC2265、2689、2692/19】

（反修例風暴）