休班警攜警棍離境獲放生 警：一時疏忽

即場收棍 已提裝備留警署

根據法例，氣槍、催淚噴霧、指節套環及伸縮鐵棒亦被分類為違禁品，違者最高可罰10萬元及監禁14年。

警方今年9月起向休班警派發警棍，涉事警員前日早上在機場出境接受安檢時，被發現背包有一支警棍而被截停。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，根據《航空保安條例》，持有違禁品者若有合理辯解，並沒有干犯相關罪行，形容涉事警員「大意了」。他說，當時機場特警已即場收起警棍，交由該休班警直屬上級處理。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方事後已提醒前線，離境時要將裝備留在警署，以防再有同類「尷尬事」。他說，向休班警發警棍是較新措施，將確保警員盡快適應。

另外，針對民陣批評警方在周日遊行封鎖街道，江永祥稱有示威者偏離原定遊行路線甚至堵路，令緊急車輛無法通過，警方有必要採取行動，築起防線，又指遊行者只要遵照警方指示的方向便可離開。他又說，在不同地區截查車輛和警員持有衝鋒槍，只是因應近月治安的做法。

鎖街稱因堵路 民陣：不見有

民陣召集人岑子杰表示，遊行者見到警方防線時，擔心警方失控，於是有部分人堵路，他認為是警民間互不信任所致。但他說，大批遊行者經皇后大道中離開時，現場沒任何堵路，警員卻步出警車並舉起藍旗，致氣氛緊張。

（反修例風暴）