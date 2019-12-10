「三罷」路軌被擲物 巴士遭按緊急死火掣

港鐵表示，昨早頭班車開出前，職員發現粉嶺站和屯門站附近有雜物被投擲至路軌範圍及架空電纜上，車務人員移走有關物件後，東鐵線和西鐵線頭班車依時開出，沒受影響。而沙田站附近，有兩列分別上下行方向的列車觸及路軌範圍的雜物，服務一度受阻，兩列受影響列車已送返車廠檢查。

昨早8時許，有黑衣人於旺角彌敦道「快閃」，有人跑出馬路，於多輛等候燈位的巴士間穿梭，並按動巴士右車尾的緊急死火掣，數輛巴士其後無法啟動，車長於車尾示意及安排10數名乘客轉乘另一班車。

退休九巴車長溫餘慶指出，緊急死火掣一般用於意外後，救援人員會按動該掣停止引擎運作，以免車輛移動再生意外。溫指出，若行駛中的巴士被按停，有如「熄匙」或「無踩油」，巴士會失去動力緩緩停下。車長只需以其八達通拍卡便可重新啟動，但所有系統資料均需重新設定，「緊急死火被破壞先會撻唔番架車」。

藍田堵路 拘涉藏武青年

藍田啟田商場外，昨早9時許有人以雜物堵路，警員其後趕到清理，在平田街與安田街交界截停一名14歲姓吳青年，對方逃跑，一輪追捕後被制服按在地上，於背包檢獲一把摺刀、眼罩、面罩及保護裝備等，涉嫌藏有攻擊性武器及藏有工具可作非法用途被捕。

將軍澳拘數人 4學生

另外，將軍澳尚德邨對開昨早亦有黑衣人堵路，便衣警即場拘捕，帶走數名黑衣人。寶林邨候任區議員馮君安表示，據他了解事件中共有4學生被捕，他們已尋求律師協助。

《壹週刊》記者昨早7時許於黃大仙站採訪時，因拍攝問題被兩人推撞及襲擊，記者手部受傷、相機損毁，一對男女涉嫌普通襲擊及刑事毁壞被捕。《壹週刊》編輯部事後發聲明譴責暴徒針對記者行使暴力。

（反修例風暴）