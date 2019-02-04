共拘6022人 956檢控 警半年接1300投訴 拒答曾否處分

警：最大困難對方拒錄口供

警察公共關係科高級警司江永祥表示，投訴警察課已成立特別調查隊，跟進涉及反修例示威的投訴個案，並會按機制將個案進度交監警會審核。他拒絕透露至今有沒有被投訴的警員需停職調查，只說目前處理投訴的最大困難，特別是涉及嚴重指控，當事人會透過不同渠道講述事件及表達對警方的不滿，卻不願意讓警方錄取口供，「沒有聽過有法庭案件，有受害人可以不給口供」稱錄取口供是為了對雙方公平。

人權組織批默許濫武

促主動查明顯違法者

民權觀察成員王浩賢認為，警方應對警員違規、非法行為採取更果斷而迅速的跟進行動。他說，過去半年不斷發生如朱經緯案及「七警」案的警察過分使用武力情况，卻未見到有警員需被停職候查，「可見投訴警察課自己人查自己人的機制已失效，無法向公眾負責」，他批評警方對前線濫用武力採取默許態度。他認為，警方有自己的攝錄隊、警員身上有行動呼號等，理應主動調查一些明顯違法的個案，而不應歸咎沒有投訴人，又說現時投訴機制下，投訴人的口供不受法律保障，導致很多人不敢投訴。

投訴6．12 民陣：無下文

民陣曾向投訴警察課投訴，警方6月12日在立法會外的警民衝突中使用過分武力。召集人岑子杰表示，至今未收到警方的跟進消息，質疑在投訴警察課「自己人查自己人」下，投訴人無從得知投訴後有無警員受懲處，亦沒辦法跟進調查進度。

罵曱甴歸咎互挑釁 近期改善

對於有警員在周日遊行期間指罵遊行者為「曱甴」，江永祥歸咎事件是警員和示威者互相挑釁，稱警員態度有可改善空間，但強調警員同時面對很多示威者的粗言穢語，甚至被問候家人。他認為近期雙方互相指罵情况有改善，「少了粗口手勢，多了心心手勢」，強調雙方應互相尊重。

至於岑子杰指摘有防暴警察罵他「死基佬」，江永祥說未看到相關直播片段，若事件屬實是「不理想」，任何歧視言論都不為社會接受。

明報記者

（反修例風暴）