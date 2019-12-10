自由黨倡財案每人派1萬 薪俸稅全退

陳茂波說，隨着環球經濟放緩、中美貿易摩擦持續、近月本地社會事件和連串暴力衝擊，香港經濟已陷衰退，明年經濟亦陰霾密佈，預算案會採具前瞻和策略的理財方針，以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為目標。

建議設基金復修公共交通

自由黨昨早約見陳茂波提交對預算案的期望，包括建議政府向全港年滿18歲的永久居民每人派發1萬元現金或消費券、退還薪俸稅100%、寬免下年度差餉和地租、向全港零售和飲食店提供一次過1萬元現金資助、為商戶提供新增保險費用補貼，以及設立「復修基金」讓受破壞的公共交通車輛盡快重投市場等。

自由黨主席張宇人表示，若政府向市民派發1萬元消費券，會產生「倍數效率」，市民可將消費券用作本地消費，令本地僱員增加收入，再推動這些僱員光顧其他商戶，或者去旅行帶動旅遊業。

財政司長辦公室回應稱，會採取多聆聽態度，歡迎各界提出想法和建議。

（反修例風暴）