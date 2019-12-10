大律師會譴責縱火 「是罪犯非示威者」

警指非臥底 批縱火者挑戰底線

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨表示，確定向終審法院及高等法院縱火的不是卧底，但至今未有案件相關資料。警方公共關係科總警司郭嘉銓稱，縱火者挑戰社會底線，「難道向法院縱火，就是他們口中的正義、公義？」

大律師公會：必須繩之於法

大律師公會昨發聲明對破壞予以最嚴厲譴責，稱事件最諷刺的是周日遊行是為紀念國際人權日，卻發生破壞法院行為，而司法機構正是掌管公義及維護法治的主要守護者，也是保障基本權利和自由的機構。公會認為，做出破壞行為的人並非真誠的示威者而是罪犯，必須繩之於法，「他們的行為沒有任何合理或可辯護的基礎」。聲明又稱，前日遊行者的表現正好體現和平表達意見和訴求最為強而有力。

終院首席法官馬道立昨午離開終審法院時回應傳媒查詢稱「無補充」。

律師會：令人髮指 無助解決問題

律師會昨亦表示非常關注事件，稱為發泄不滿而向法院投擲汽油彈及破壞公物令人髮指，干犯這些刑事行為的人必須停止以身試法，這類行為無助解決任何問題。律師會又稱，法院任務是依法公正裁決每宗案件涉及的法律和事實問題，不管爭議的性質如何或涉及何人，若當事人不滿判決有權上訴，強烈譴責任何企圖破壞司法尊嚴和獨立的行為。

基本法委員會副主任譚惠珠批評有關行為極不尊重法治，稱法治是本港中流砥柱，但暴徒漠視法治，望警方繩之於法。她又說「香港已亂了6個月，相信較大部分香港人已感厭煩，看得出暴亂已將香港拉入經濟不振、前途不明朗」，現是最佳時候回復理性。

岑子杰：不見示威者燒法院理由

岑子杰昨表示，法院是守護的對象，而早前《禁蒙面法》的司法覆核勝訴後，是內地方面不停鬧香港法院，看不到示威者有什麼原因燒法院。

（反修例風暴）