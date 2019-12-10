工展今開幕未邀官 商戶停刀具示範 保安倍增進場需安檢 禁攜政治宣傳品

廠商會：如此環境低調點

廠商會第二副會長徐晉暉表示，基於香港社會不穩，明白市民會憂慮，但期望繼續舉辦開心活動，讓大家能有「和理心」，「平平淡淡，安安全全地享受購物」。有別於以往在周六開幕，今年工展會於周二開幕，開幕禮沒有邀請官員、嘉賓或傳媒。徐晉暉稱，不邀官員是廠商會決定，「今年如此環境，低調少少」，開幕後歡迎不同黨派及官員到工展會。

廠商會行政總裁楊立門形容現在是「非常時期」，廠商會內部經過多番討論才決定「去馬」，假若遇上大型示威令交通受阻，會考慮是否需關門。楊立門又稱，會場加強保安，進場需接受「入場安全檢查」，具攻擊性或危險物品、具政治色彩宣傳品、非飲用液體等禁帶入場，保安比過往增加一倍，場內滅火筒數量亦增加。不過他說入場者不張貼具政治色彩單張及不滋擾他人便可。

孖人牌代理：刀具每晚收入房

廠商會昨午安排商戶做緊急離場演習，徐晉暉表示，已要求展商將剪刀或刀等放在一般人觸碰不到的地方，也不能開鋒。

孖人牌刀具港澳總代理昌興有限公司營業及市場部主管羅德謙表示，今年會把刀具放在攤檔中間位置，以刀套套住，「希望有咩事都控制到」，亦會首次在完場後把刀具產品收入攤檔房內，並取消刀具示範，對銷情「不敢太樂觀」。

商戶料人流少三成

美味棧董事總經理佘瓊峰預計人流比去年少三成，「再少得多就好嚴重喇，生意一定不會比去年好，視乎運動是否仍會繼續，如沒（繼續）應該會比較好，有就應該會不堪入目」。

安記海味董事總經理潘權輝同樣預計人流比往年少，預期生意額僅達去年七成，「坐七望八，去到九已很有進步」。

工展會將於今日至12月31日在維園舉行，每日開放時間減兩小時，至晚上8時結束，門票由去年12元減價至今年的8元。

除了工展小姐，今年首設「工展KOL選舉」，另繼續有優惠，包括推廣價1元有金鳳泰國頂級香米福袋，包兩包1公斤香米及環保袋，每日20份。

（反修例風暴）