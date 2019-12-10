基金資助裁判法院訟費 轉區院倡申法援

另一受助人：裁判法院審「一毫子唔使畀」

曾被控襲警、最終因控方證據不足獲撤控的廚師陳耀鈞說，他於9月21日在旺角被捕，當時有警員指他涉嫌襲警，過程給香港電台拍攝下來。陳說，他被帶往警署後沒主動尋找律師，但有自稱受612人道支援基金委託的律師到警署協助他，更代繳保釋金。陳說基金屬主動介入提供協助，由他被捕當天至11月29日案件第4次提訊、控方決定撤控，所需訟費全由基金代付，自己「一毫子都唔使畀」；他只透過代表律師知悉訟費達高達六位數字。

至於案件轉介至區域法院審訊的D小姐同意，縱使她已沒再向基金求助，她的案件在裁判法院提訊的階段，她從未擔心訟費問題；但案件轉介地院審理後就出現訟費問題。

事緣目前當案件在裁判法院審理，有經濟困難的被捕人可透過當值律師服務處理案件。在裁判法院提堂及答辯的案件，基金會資助每名律師及大律師半日費用6000元、全日費用12,000元，惟根據612基金網頁，若案件轉介區域法院或更高級法院審訊，基金鼓勵被告人申請法援。

（反修例風暴）