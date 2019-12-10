處理暴動經驗律師多「爆法援限額」

大律師年內可接150萬元

旺暴案區院審63日收70萬

根據法援署規定，以刑事案件為例，每名律師過去12個月內只可處理25宗或費用達75萬元的案件；每名大律師則只可處理25宗或費用達150萬元的案件。參考2016年旺角大衝突、共10人被控暴動罪的「莫嘉濤案」，案件在區院審理共63日，一名大律師的費用至少達70萬元，已佔法援限額的四成。

不少反修例示威的被告傾向委派曾處理旺角大衝突案件、對暴動罪較熟悉及有經驗的法律團隊協助，但據本報了解，他們大多已「爆quota」，以本土民主前線前發言人梁天琦等人被控暴動一案為例，7名負責該案的大律師中，至少5人已「爆quota」。

與此同時，612人道支援基金鼓勵被告人盡量使用法援服務，被告人若堅持聘用某一法律團隊，同時又遇上法援「爆quota」情况，他們有可能要憑一己之力負擔律師費。至於另一較知名的「星火同盟」基金，據了解主要提供生活費和在囚支援，但有時亦會繳付部分法律代表的費用。本報曾向「星火同盟」查詢基金為被捕者提供的支援及當中所花費的金額，惟截稿前未獲回覆。

負責梁天琦暴動案 7律師5「爆quota」

面對此兩難情况，有義務律師團隊成員稱，過往處理涉及政治和暴動罪案件的法律代表不多，不少被告礙於目前種種限制，未能聘用經驗較豐富的法律代表協助，令被告甚為沮喪和擔憂，「原以為（律師費）負擔不會太大，但現時情况好難搞」。另一團隊成員則說，目前正為多名被告另覓合適的法律代表，但「始終（原本的法律代表）由他們被捕開始一直作跟進，被告已對原本團隊建立了信任」。

（反修例風暴）