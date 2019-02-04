法援所限要換律師 被告嘆612不支援 基金：無法獲心儀代表 非安全網「穿窿」

612人道支援基金信託人之一許寶強回應稱，基金一向會鼓勵被告先申請法援，以獲得合資格的法律代表，不同意法律支援安全網「穿窿」的說法。

控暴動轉區院 失原法律團隊

面對漫長的訴訟，除了恒常的法援制度外，民間設立612人道支援基金（下稱612基金）為被捕人提供法律支援。D小姐是7月28日上環衝突案的44名被告之一，案件於上月19日轉介至區院提訊時，她按原定計劃向法律援助署申請資助，惟兩天後卻收到法援署來電，通知她其法律團隊已「爆quota」，即超出法援限額，不能再被委派處理法援個案，更要求她翌日答覆轉用其他新的法律代表，否則署方將隨機委派。結果D倉皇間遞上7個律師的名單，最後其中5個被通知亦「爆quota」。

D不想更改法律代表，遂向612基金尋求資助，獲基金方面回覆「冇呢個支援」，籲她繼續聽取法援署指示「提名另外的律師」。自問堅強的D說，她被捕後從未哭泣，面對此關頭卻感徬惶，「突然同我講律師無咗，612又唔肯畀錢我打官司，我覺得咩都無晒」，又指與律師連月來已建立互信，「無論案件上定心靈上都畀咗好大安慰我」，突然更改法律代表，「要將案件講多一次，嘗試同新律師建立互信，係一件好困難嘅事」。D批評基金言而無信，只一味着被告「先申請法援」，她不滿地說：「基金一開始話會支援我哋，好多人捐錢都信，如果你做唔到，一開始就唔好承諾。」D又說，基金擁有大量捐款，「收大家錢，唔畀支援大家，唔知佢審批過度定係點」。

「同新律師建互信 好困難」

D至今仍渴望委託原本法律團隊代表參與審訊，惟她無奈稱已放棄向基金求助，若要以市場價聘請律師更是「不切實際」，唯有繼續依賴法援，聘請尚未「爆quota」的法律代表。她說與新任律師素未謀面，「完全唔知佢乜水，𠵱家要重新建立互信」。D更擔心其他「手足」，表示之後尚有數百人候審，反問「我自己都食咗quota，咁其他人係咪唔使搵律師呢？」

基金信託人、嶺南大學副教授許寶強回應稱，比起基金的有限資源，擁有無限資源的法援制度能為一眾被告提供更大保障，故基金一向鼓勵被告先申請法援，以獲得合資格的法律代表處理案件。他說，基金原則是保障各被捕人面對法律程序時，均會獲得合資格的法律代表，故不同意法律支援安全網「穿窿」的說法。

資源有限 基金：一向鼓勵先申法援

許又說，目前因修理風波被檢控的人數眾多，加上法援限額制度、部分法律代表檔期爆滿等原因，部分被告或無法獲委派最心儀的法律代表協助，惟上述情况不代表其法律權利或選擇律師的權利無法行使。他解釋，即使法援拒絕批出被告首選的法律代表，被告仍能繼續委派其他法律代表處理案件，「例如大學選不到某一科，是否代表最基本的讀書權利已失去？應該不可以這樣說。」

明報記者 戴晴曦 何進康

（反修例風暴）