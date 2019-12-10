指部署炸藥槍手 5男控串謀意圖傷人 控方：Tg稱「射十個八個」

兩人准保釋

Tg對話2人藏煙花者還押

5名被告依次為報稱地盤工黃振強（21歲）、工程人員吳智鴻（23歲）、公開大學學生張俊富（22歲）、報稱無業的張銘裕（20歲）、IVE（香港專業教育學院）學生嚴文謙（21歲）。5名被告同被控一項串謀有意圖傷人罪，控罪指他們於今年12月8日與其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員。

次被告吳智鴻另被控無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具兩罪，他被指在其寓所內，管有一把手槍、4個彈匣、106發子彈、一把武士刀及兩把軍刀。

第三被告張俊富另被控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪，他被指在荃灣致利工業大廈19樓D室，管有1盒爆竹、1盒煙花、11支伸縮棍、1支雷射筆、4支辣椒噴霧及一個裝有13件避彈衣陶瓷板的盒。

對話提「有兩把槍」

控方：圖12‧8灣仔部署

控方庭上透露，警方從首被告手機中取得Telegram對話截圖，顯示他曾與次被告討論使用槍械及炸藥，對話包括「用咗炸藥先」、「有槍手會用步槍」、「有兩把槍、4個彈匣，每個彈匣有15發子彈」、「起碼射十個八個」、「槍手聽日會試槍」等。據悉，對話提及的「兩把槍」，警方至今未找到另一把槍。

控方又從對話中取得兩幅地圖，顯示有人曾部署12月8日遊行當日在灣仔軒尼詩道一帶，放置兩個炸藥及一個槍手。

天眼拍3被告曾運煙花爆竹

據了解，警方從第三被告身上搜出貨倉鎖匙，追查貨倉閉路電視，發現第一至第三被告均曾運送煙花、爆竹、陶瓷片到貨倉。

直至12月8日凌晨，警方在灣仔克街的Airbnb民宿拘捕第一、第四、第五被告，他們當時正在睡覺，身邊放有避彈衣陶瓷板；其後於第二、第三被告寓所拘捕兩人。

【案件編號：ESCC2693/19】

（反修例風暴）