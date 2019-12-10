教局：嚴肅跟進教師違法

教聯會主席黃錦良稱，未見學生示威行動有平息迹象，擔心年輕人因朋輩效應做違法的事。他說，若警方調查證實教師參與，甚至煽動同學犯法，此等行為枉為人師，質疑未來該人是否應可繼續做教師。

教育界立法會議員葉建源說，教育局處理教師操守個案時，不論是針對其言論的投訴，或教師被捕情况等，局方都應小心，不要受政治立場影響，公平看待每宗案件。就學生行為，他稱剛過去周日有80萬人遊行表達訴求，學生身處本港大環境中，與市民一樣有很多不滿憤怒，尊重學生關心社會，希望他們以和平方式表達意見；而在完全了解事實、警方完成調查前，外界毋須過急下定論及批評事件。

教育局稱，已多次告誡學生切勿參加違法活動；學校應按既定的校本訓輔機制處理，若確定學生有違法行為，應懲處，以及提供跟進輔導，幫助他們改過。

（反修例風暴）