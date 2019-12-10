上水凌晨截查 7學生教師被捕 警拘12人 檢插釘膠喉白電油

警方昨凌晨約2時15分在上水巡邏期間，發現有人在天平邨一停車場形迹可疑，上前截查，檢獲一批已經裝上釘的膠管、3罐白電油等物品。警方經初步調查，以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器拘捕10男2女（14至39歲），其中6人是學生、1人報稱教師。被捕者遭扣查，案件由大埔警區重案組第二隊跟進。

警憂師生同參與違法

議員：師生不認識 校長：學生被牽連

警察公共關係科總警司郭嘉銓說，對於有師生涉嫌一起參與違法活動，警方感到非常震驚及擔憂，呼籲教育從業員「千萬不要鼓吹、縱容或引導年輕學生、小朋友，參與任何違法、破壞或暴力行為」，希望家長留意子女的活動。

新民主同盟北區區議員劉其烽稱，被捕者包括1名教師及至少4名就讀區內中學的學生，有校長、主任及社工陪同家長到警署接觸學生。據他了解，被捕教師與該批學生無關連，「不是教他們，好明顯是不認識」；所有人都是北區居民，事發時在天平邨商場聚集，部分人背着背包，「他們無做任何事」；各人已有律師跟進，部分較年輕者正在錄口供。其中一名被捕學生的校長向本報稱，據他了解該校學生被捕時只是坐下聊天，身上沒有警方報稱的物品，認為被無辜牽連，「連袋都沒有帶，只是隨身袋住銀包，沒有任何液體」。他認為警方指控未必反映實况，促警方執法要公平公正。

另外，昨晨4時許，上水警署天台及停車場分別起火，消防到場救熄，暫列縱火案。

（反修例風暴）