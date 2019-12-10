香港華仁地基 檢兩土製炸彈 警：可遙控 百米內致傷亡

藏護土牆地基隱蔽處 清潔工發現

現場為灣仔皇后大道東281號華仁書院，昨午5時許，清潔工人在該校胡應湘堂下方的護土牆地基底座支柱的隱蔽處，發現連有電線及手提電話的可疑物品，遂報警。警方接報到場，先封閉護土牆旁、通往華仁的行車通道，其後爆炸品處理課人員到場，初步證實為具殺傷力的土製炸彈。警方隨即擴大封鎖範圍，封閉司徒拔道至堅尼地道之間的一段皇后大道東，不准人車通過，消防亦到場戒備。警方表示，發現炸彈地點為華仁書院範圍，但現場亦發現有露宿者留宿痕迹。

內有鐵釘 粉末包括硝酸鋁

O記高級警司李桂華稱，現場發現兩個土製炸彈，各由兩個筲箕組成，內有以保鮮紙包裹的化學物質粉末，包括HMTD及硝酸鋁（Aluminium Nitrate），當中夾有手機及電路板裝置，並有電線連接；筲箕內有大量鐵釘，相信用以增加爆炸時的殺傷力，相信炸彈可於50至100米範圍造成死傷。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德說，檢獲的土製炸彈相信可透過電話遙控引爆，「功能齊全，已可使用」。李桂華稱，現需調查將爆炸裝置放在學校的動機，土製炸彈與10月在旺角反修例示威期間發現的炸彈案相似，亦會調查會否與近期暴力事件有關。

警消息：近12‧8遊行路線

不排除關真槍實彈案

警方消息表示，土製炸彈擺放位置較隱蔽，相信不是針對華仁書院，而是有人選擇把炸彈臨時貯存該處而已；按貯存炸彈的地點，與周日（8日）的遊行路線，以及在灣仔克街檢獲避彈衣用作行動集合的單位較接近，不排除與遊行前破獲的真槍實彈案有關。

10月13日晚，載有防暴警員的警車駛至旺角彌敦道近快富街，一輛警車右邊的花槽突然發生爆炸，其後證實該處有一個遙控土製炸彈裝置，相信該裝置含有約50至100克炸藥量，有效威力達10米以外。

（反修例風暴）

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