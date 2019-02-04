逾740大學生被捕 理大最多中大第三

根據警方數字，由6月9日至本月5日，共拘捕近5980人，被捕學生累積逾2380人。9月1日開學日後，被捕學生佔被捕者比例逾四成；比例較開學前（近兩成半）上升。

理大教員工會：大學應交代對被捕生支援

被捕大學生中，理大佔最多，有近180人（見表）。理大上月底解封後，校長滕錦光當時稱校方勸離46名理大生。理大教職員工會副主席朱偉志稱，反修例風波以來，警方濫捕以誇大整體大學生參與運動的人數，他以理大圍封事件為例，警方突然封鎖校園繼而將事件定性為暴動，拘捕離開的人，質疑被捕學生數字有「水分」。朱又關注大學對被捕學生的支援，認為各大學應公開交代，就被檢控但未被定罪學生的處理。

人權組織：嚴刑峻法只種禍根

對於警方半年來拘捕近6000人，民權觀察成員王浩賢認為，政府以嚴刑峻法拉人告人，並非解決爭議的方法，警方拘捕眾多年輕人，反會構成重大社會成本。他續說，警方濫捕只會種下市民對政府及警方反感的禍根，認為政府應直接回應市民訴求，方可解決目前社會問題。

（反修例風暴）