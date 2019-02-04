半年射16,000催淚彈 日均逾90枚 人權組織：數量如軍事行動 監警成員：用量驚人但體諒

有人權組織批評，警方使用催淚彈規模和數量有如軍事行動，催淚煙造成無差別攻擊，令無辜市民受害。有監警會成員稱體諒及理解警方驅散示威者可用武備不多，但過去半年用量實在驚人，有否濫用值得商榷，未來需思考應否繼續大量使用。

明報記者 何郁慧 黃心悅

【反修例半年回顧系列之二】

橡膠彈過萬枚 布袋海綿彈各約2000枚

2014年9月28日，警方在金鐘射87枚催淚彈，觸發佔領運動，其後沒再發射過催淚彈。直至反修例運動波瀾再起，今年6月12日，警方於金鐘衝突再使用催淚彈驅散人群。據警方提供最新數據顯示，自6月9日以來至本月5日，177日共發射約1.6萬枚催淚彈，即平均每日發射約90枚；橡膠彈亦使用過萬枚，布袋彈及海綿彈則各約2000（見表）。

民權觀察成員王浩賢表示，根據《禁止化學武器公約》，國際已訂明不可使用化學武器作軍事用途，因化學武器會造成無差別攻擊，傷害無辜，「但香港警察使用催淚氣體的規模及數量，就有如軍事行動，只不過不是打仗，而是對付市民」。

人權組織批違《公約》理念 無辜市民受害

他批評警方有違《公約》理念，令許多無保護裝備的無辜市民受害。他亦批評政府一直拒絕公開催淚彈成分，即使立法會議員要求，警方亦以行動原因拒絕，他認為這有違人權及資訊自由。

監警成員：有否濫用堪商榷 應思考是否繼續

有不願具名監警會成員知悉警方半年內使用近1.6萬枚催淚彈及過萬枚橡膠彈後，表示驚訝，「咁多！真的瘋了」。但他亦表示體諒及理解警方情况，因為在不少示威中，警力不足以應對大量示威者，據他了解，常會出現數十警員面對數百，以至上千示威者情况，「難以埋身肉搏」，而為驅散人群，除了使用催淚彈，其實可用的武備選擇不多。

該名成員亦說，警方過去半年有否濫用彈藥也值得商榷，而據他觀察，隨着巿民對警方在民居附近大量使用催淚彈的反彈愈來愈大，警方的使用量似乎減少了。他認為警方未來是否要繼續大量施用催淚彈，需要思考。

醫生：示威者不信任 不願求醫症狀加劇

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，香港面積1100多平方公里，短時間內發放1.6萬枚催淚彈，比例上十分濃。他表示，香港受催淚煙影響的人，症狀比外國文獻所載更嚴重，其中或因為港人不信任本地公立醫院及醫管局，不願意求醫，導致本可短時間痊癒的人，症狀持續時間拉長及加劇。他舉例說，曾醫治一名受催淚彈影響，患上急性氣管炎的前線攝影師，開藥後覆診一兩次便痊癒。但他曾接觸一名由記者轉介的前線抗爭者，那抗爭者一開始並不信任他，怕他「篤灰」報警，他要百般解釋，表明不會記錄「中過催淚彈」，只會寫下病徵，該名前線抗爭者才願意就診。

許表示，理解警方有時的確有使用催淚彈的必要，但認為在高風險地方，如醫院附近、果欄和室內地方，絕不能用波及大範圍的催淚彈。他建議警方在這些地方改用胡椒水，免殃及無辜。

（反修例風暴）