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2019年12月9日星期一
人海再現爭五訴求 政府聲明隻字未提 民陣：80萬人遊行 警稱高峰18.3萬
稱警嘲基佬曱甴 民陣批刻意挑釁 封鎖橫街防「走偏」 槍指紙皮婦
終院遭縱火 遊行者救熄 高院亦被擲燃彈 律政司斥損法治
崇光希慎照開門 手機舖派口罩
警四度fb直播遊行
O記遊行前檢真槍百子彈 拘11人 警料有人計劃開槍製亂嫁禍警方
情報稱涉10．20衝突 當日檢疑似爆炸品
專家：檢獲Glock 19組裝槍 備中空彈 殺傷力更大
「信前線可收可放」 衝突與否照上街 和理非：縱贏區選 初心不變
來港親歷示威 日本人：怕語言不通更怕警察
「保護和理非」 勇武一度與警對峙
法案停滯 張建宗歸因內會「停擺」 網誌籲勿政治掛帥 泛民：立會社會氣氛密不可分
外媒稱京拒鄭若驊辭職 律政司：無根據
關注組織調查：67人遭性暴力 多涉警、極少報案
天色漸暗 人潮亮燈
半年射16,000催淚彈 日均逾90枚 人權組織：數量如軍事行動 監警成員：用量驚人但體諒
逾740大學生被捕 理大最多中大第三
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天色漸暗 人潮亮燈
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【明報專訊】昨入夜後遊行人潮不絕，傍晚6時許，大批市民繼續往中環方向前進，在灣仔警察總部外回望銅鑼灣方向，仍不見龍尾，只見遊行人士亮着的手機燈光。
（反修例風暴）
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人海再現爭五訴求 政府聲明隻字未提 民陣：80萬人遊行 警稱高峰18.3萬
稱警嘲基佬曱甴 民陣批刻意挑釁 封鎖橫街防「走偏」 槍指紙皮婦
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