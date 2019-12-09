要聞
下一篇 上一篇

天色漸暗 人潮亮燈

【明報專訊】昨入夜後遊行人潮不絕，傍晚6時許，大批市民繼續往中環方向前進，在灣仔警察總部外回望銅鑼灣方向，仍不見龍尾，只見遊行人士亮着的手機燈光。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞