關注組織調查：67人遭性暴力 多涉警、極少報案

關注婦女性暴力協會主席霍婉紅昨表示，協會於8月21日至9月30日做「反送中運動的性暴力經驗調查」，以自填問卷方式蒐集資料，有67名受訪者稱在運動期間遭性暴力及性騷擾，當中58人為女性，年齡20至29歲。她稱，受訪者遭受的最多性暴力對待，包括被人觸碰身體、被威脅觸碰身體部位及具性意味的說話挑釁及侮辱等；當中施暴者最多為警方及執法人員，有32次紀錄；其次為建制派支持者，有28次。

對執法欠信心 憂反被控告

霍婉紅指出，面對有關性暴力，最多受訪者回應是「唔知點回應」，只有極少數選擇報警。她稱，受訪者覺得警方既是施暴者又是執法者，對警方執法欠信心亦擔心反遭控告，不願報警。她認為這反映執法機關失效，促請政府成立獨立調查委員會徹查。人權監察發言人葉寬柔稱，聯合國人權事務委員會將審議香港履行《公民權利和政治權利國際公約》報告，屆時人權監察會將警察被指施用性暴力的行為一併納入民間報告，冀國際社會要求政府徹查。

人權監察將交報告向聯國申訴

平等機會婦女聯席發言人區美寶稱，3個組織11月初共同發起控訴警察性暴力的國際聯署，截至本月7日收集到21國共85個團體聯署支持。為了向聯合國專家展開更有力游說，3個組織呼籲受害者主動聯絡他們並接受訪談，強調會保密。

（反修例風暴）