法案停滯 張建宗歸因內會「停擺」 網誌籲勿政治掛帥 泛民：立會社會氣氛密不可分

張建宗昨在網誌表示，由於內會尚未選出正、副主席，有7項在本年度首讀的法案未能決定是否成立法案委員會審議；另有5項已完成法案委員會審議的法案，但未能提交上立法會大會恢復二讀辯論。他說，政府計劃再向立法會提交14項法案，當中包括改善樓宇消防安全、打擊無牌酒店及賓館、延長法定產假由現時10周增加至14周等。

張籲盡快選正副主席

張建宗說，這些法案一旦無法在本屆立法會任期完結前（即明年7月）完成審議和通過，有關法案就會失效，要待下屆立法會再次引入法案，亦要重新開始走足議會程序，「這對於議會、政府，以至全社會的時間和資源，都是一種浪費」。他呼籲立法會議員以務實態度，不要讓政治凌駕公眾利益及市民福祉，盡快選出內務委員會正副主席。

林卓廷指建制出席率低 爭議法案難過

民主黨林卓廷回應說，政府、建制派在立法會無心戀戰，建制派出席率甚低，現時距離會期完結僅餘數月，相信許多爭議法案都難通過。林形容立會作為社會縮影，其政治氣氛與社會氣氛密不可分，盡快緩和社會氣氛才能緩和立會的情况。

政府近期在立法會財委會抽起多項涉及大學的撥款申請，包括醫學院醫療教學設施。食衛局長陳肇始昨出席公開活動後表示，正約見不同議員展開游說，期望本立法年度把大學增加教學設施的撥款項目放回立法會財委會議程。陳說，現時醫療人手短缺，十分需要醫生、護士及其他醫療人員，希望財委會可盡快撥款予大學。

陳肇始：盼速批大學撥款

紓醫護人手荒

另外，政務司長陳茂波在網誌表示，今日起會收集市民對來年《財政預算案》的意見，他估計政府今個財政年度將出現赤字。不過，陳指出即使經濟衰退、下行壓力仍大，在財政可承擔前提下認為政府應採取擴張性財政政策，透過逆周期措施支撐經濟、減輕市民的痛感、穩住信心，「我們會保持甚至在能負擔範圍內增加政府開支，以及盡力為市民及企業緩減壓力」。

勞福局長羅致光在網誌中亦表示，根據政府經濟顧問辦公室發表的2019年第三季經濟報告，私營機構就業人數在6月錄得按年跌幅，是近10年來首次；同期職位空缺亦明顯減少。羅說，勞工需求近幾月持續放緩，勞工處今年11月收到的私人職位空缺數目約8.5萬個，較10月（約9.9萬個）減少14.1%；較去年同期（12.5萬個）大減31.7%。

明報記者

（反修例風暴）