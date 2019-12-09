來港親歷示威 日本人：怕語言不通更怕警察

來自日本的勝部在維園高舉日本旗，他不諳英語及中文，受訪時與記者用網上即時翻譯器及簡單日文對談。他說，香港的問題是世界關注的問題，全世界的人都要一同面對。他表示，前日抵達香港，參加完遊行後今天馬上回國。他有感日本的電視台「向中國傾斜」，自己在YouTube看了很多香港示威片段，希望可親眼看一次香港示威；但他對言語不通感到害怕，尤其害怕香港警察。

居港新西蘭人：每見年輕人被捕相都想哭

居港8年、任職教師的新西蘭人Nigel則自製寫上「Children also have HUMAN RIGHTS！」紙牌參與遊行，紙牌上貼着一張年輕示威者被捕的照片，他形客相中人驚慌尖叫，「如果我在相同年紀被捕，這會是我一生的噩夢」。他稱每次看見該照片都想哭，亦聽聞很多年輕人被捕時，社工未能接觸他們，認為做法不人道。他說校內亦有一名學生在反修例示威被捕，「我預備好隨時打開耳朵，聆聽他們的需要」。

21歲、生於香港的Keely成長於英國，最近從大學畢業回流工作，「我非常喜歡香港」。10月回港後，她昨日首次參加反修例示威，認為是次抗爭對在香港成長的人意義重大。

（反修例風暴）