來港親歷示威 日本人：怕語言不通更怕警察

【明報專訊】民陣昨響應12月10日「國際人權日」舉辦遊行，不少遊行者高舉美國、英國等外國國旗，亦有人大叫「Stand with Uyghur」（支持維吾爾族）等口號，呼籲關注新疆問題。隊伍中不乏外國人面孔，有不諳中英語的日本人在網上看完香港示威片段後專程到港，盼親歷示威，但說害怕香港警察。另有居港新西蘭籍教師認為學生被捕後受不人道對待。
來自日本的勝部在維園高舉日本旗，他不諳英語及中文，受訪時與記者用網上即時翻譯器及簡單日文對談。他說，香港的問題是世界關注的問題，全世界的人都要一同面對。他表示，前日抵達香港，參加完遊行後今天馬上回國。他有感日本的電視台「向中國傾斜」，自己在YouTube看了很多香港示威片段，希望可親眼看一次香港示威；但他對言語不通感到害怕，尤其害怕香港警察。
居港新西蘭人：每見年輕人被捕相都想哭
居港8年、任職教師的新西蘭人Nigel則自製寫上「Children also have HUMAN RIGHTS！」紙牌參與遊行，紙牌上貼着一張年輕示威者被捕的照片，他形客相中人驚慌尖叫，「如果我在相同年紀被捕，這會是我一生的噩夢」。他稱每次看見該照片都想哭，亦聽聞很多年輕人被捕時，社工未能接觸他們，認為做法不人道。他說校內亦有一名學生在反修例示威被捕，「我預備好隨時打開耳朵，聆聽他們的需要」。
21歲、生於香港的Keely成長於英國，最近從大學畢業回流工作，「我非常喜歡香港」。10月回港後，她昨日首次參加反修例示威，認為是次抗爭對在香港成長的人意義重大。