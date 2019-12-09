「信前線可收可放」 衝突與否照上街 和理非：縱贏區選 初心不變

新移民撐示威 與姑翁爭執

昨下午2時起，大批市民在維園中央草坪等候出發，有家長帶同年幼子女參加，不擔心遊行爆發衝突。37歲新移民劉女士昨帶同5歲半兒子現身維園，本是湖北人的她，10年前嫁給港人丈夫，在港生活6年。她說來港後才明白民主自由的可貴，甚至因反修例示威與家姑家翁爭執，被反問「你自己都是大陸人，為何不愛國？」

她說，反修例運動讓她感覺北京對港府箝制加劇、言論自由空間收窄，「不接受香港走向內地化，也不想兒子活在極權社會」，故堅持抗爭。劉女士不擔心遊行爆發衝突危及自身安危，認為參加者多扶老攜幼，預計風險不高。

另一名家長劉太帶同6歲女兒遊行，她說今次遊行是「和理非上場」，「相信前線手足不會亂來」。本身從事酒店業的劉太說反修例運動打擊市道，其公司已「預告」放員工「無薪假」， 雖然生計受影響，但在大是大非面前，不介意犧牲私利，「連自由都保不住，有飯食又有什麼用？」

銀髮族：不願政府「當乜事都無」

遊行隊伍中不乏「銀髮族」，退休前任職會計師的譚先生偕太太出席遊行，擔心「即使示威者無衝擊，也難保警察會用武力清場」，但縱有風險，他倆仍堅持參與遊行，原因是不希望政府誤以為民主派於區選大勝後局勢平靜，「當乜事都無」。他重申堅持爭取五大訴求，認為「和理非」也可用人海施壓。譚先生亦堅持「和勇不分」，聲稱即使同行者「想衝」，自己亦不會割席，「兄弟爬山，各自努力」。

明報記者

（反修例風暴）