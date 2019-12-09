O記遊行前檢真槍百子彈 拘11人 警料有人計劃開槍製亂嫁禍警方

消息稱有前線「屠龍小隊」被捕

被捕8男3女，年齡介乎20歲至63歲，分別報稱無業、學生、工人等，他們涉嫌非法集結、無牌管有槍械、管有危險品、管有違禁武器及管有攻擊性武器，由探員帶返警署扣留調查。消息稱，有被捕者為示威活動中的前線「屠龍小隊」成員，有自稱屬該小隊成員的人曾接受傳媒訪問稱，隊員會使用汽油彈攻擊中資商舖，亦會攻擊警署，個別成員以襲擊警員為目標。

警：檢獲手槍具優良發射能力

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨表示，早前接獲情報顯示，一批曾參與10月20日旺角非法集結、以大量汽油彈攻擊旺角警署的激進示威者，計劃於昨午民陣遊行中使用槍械製造混亂，包括射擊警員或嫁禍警員傷及途人。經深入調查及部署，昨清晨派出75名探員展開行動，突擊搜查港九11處目標地點，拘捕11男女，部分人曾反抗。

警方昨在北角炮台山道一單位內，檢獲一支9mm Glock半自動手槍、105發子彈、5個彈盒，以及3把匕首、軍刀及武士刀。軍械鑑證課人員初步檢查後，相信槍械及子彈具有優良發射能力，檢獲的5個彈匣中，3個上滿子彈。另外灣仔克街一單位檢獲兩件避彈衣，警方相信該單位為「激進團伙」用作行動集合點。行動中，同時於荃灣柴灣角一工廈單位內，檢獲爆竹、煙花、9支伸縮警棍及4支胡椒噴霧。

檢伸縮棍胡椒噴霧 非警用款式

警方表示，行動中檢獲的伸縮警棍及胡椒噴霧，並非警方使用的款式，但不排除是否有人企圖使用伸縮警棍及胡椒噴霧，令人誤以為是便衣警員作出暴力行為。而檢獲的煙花爆竹，相信是用作射進警署。

李桂華續稱，據過往紀錄，今次為警方於反修例示威活動中首次檢獲真槍實彈，正全力追查槍械來源。警方相信已將危機暫時移除，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

明報記者

（反修例風暴）