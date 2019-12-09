崇光希慎照開門 手機舖派口罩

店員：警不驅散 不提早落閘

位於駱克道的手機用品店向遊行市民免費提供口罩，店員魏先生表示，過去每當警察驅散都提早落閘，「如果警察放催淚彈，街上沒人，遊客也走，生意額下跌接近100%」。目前經濟環境轉差，他期望業主調整租金至正常水平，令有心做生意的人繼續經營。

另一家位於駱克道的手機用品店職員余先生表示，上月港鐵提早關站令客流減少，加上內地客大減，生意比去年同期減少一半，「過去半年，生意只是剛剛好平數或虧蝕少少，有兩三個月都是虧蝕」，形容目前生意是「吊緊命」，如繼續惡化不排除結業。

食肆：「進化」到驅散不久即復市

銅鑼灣蛇王二燒臘飯店經理羅先生表示，警方發射催淚彈便落閘。他稱過往示威，店舖會於傍晚六七時關門，但目前已「進化」到警察驅散一兩小時後再重新營業，「仲會有少少生意做」。他說過去半年整體生意跌三成，「過去10多年主要做遊客生意，大部分內地客」，而現時遊客減少，影響營業額。他期望政府官員運用智慧，解決社會矛盾。

另外，有服裝店員表示，自7月開始生意下跌，店主已決定清貨結業，她擔心經濟環境轉差難以找工作，又說在銅鑼灣工作除了經營困難，還要承受警方催淚彈，「眼淚鼻涕一起流」，相當難受。

（反修例風暴）