終院遭縱火 遊行者救熄 高院亦被擲燃彈 律政司斥損法治

民陣：共識護法院 料非示威者所為

《蘋果日報》報道，昨午約6時5分，有遊行者拍攝到兩名黑衣人向金鐘高等法院的一個出入口，投擲多枚燃燒彈縱火，門口冒出熊熊火光，其後消防到場救熄。現場所見，高院門口地氈被燒焦，入口被熏黑，地上遺有疑似玻璃瓶及玻璃碎片，高院外的柱及外牆多處亦被人以噴漆噴上「法治已死」等塗鴉。

外牆被塗「法治已死」

晚上近7時，本報記者亦目擊有最少兩名黑衣人，向終審法院面向皇后像廣場的一個出口外，投擲3至4個燃燒彈縱火，其後10多名遊行者趕來，合力用水救熄，並稱不要燒終審法院。消防員之後到場處理，現場有熏黑痕迹，亦有被噴上「司法已死」塗鴉，有法院職員拍照記錄情况。

律政司昨晚發表聲明稱，昨日在終院和高院外的縱火，除擾亂社會安寧，更對香港作為法治之都的良好聲譽造成損害；又說縱火屬嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁。律政司呼籲社會人士尊重法治，強調政府絕不容忍任何破壞司法機構或損害法治的行為。政府發言人對有人針對終院及高院縱火予以最強烈譴責，對香港法治造成極大傷害，全社會都不會接受。

律師會會長彭韻僖表示，法院任務是依法公正裁決每宗案件涉及的法律和事實問題，不管爭議性質為何及涉及何人；若當事人就法院初審判決不滿有權上訴。她稱，為發泄不滿而向法院擲燃燒彈及破壞，絕對無法接受，呼籲香港上下全力捍衛法治。法律界立法會議員郭榮鏗表示，不論任何動機，均絕不應做出危害法庭或司法機構人員的行為。

中資銀行續遭破壞

另外，昨晚亦有中資銀行遭示威者破壞，其中軒尼詩道的集友銀行被示威者「裝修」，銀行門口玻璃及銀行內櫃台玻璃被人打碎。而中環舊中國銀行大廈門外的兩隻石獅子亦被噴漆，貼上呼籲今日罷工的紙牌。金鐘太古廣場的Starbucks亦被人打爆玻璃。

（反修例風暴）