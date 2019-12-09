稱警嘲基佬曱甴 民陣批刻意挑釁 封鎖橫街防「走偏」 槍指紙皮婦

數舉黑旗 舉胡椒謂「殺蟲水」

數以十萬計市民昨再走上街頭，從維園遊行至中環，警方在沿路加派警力佈防，其中在銅鑼灣百德新街有數十名防暴警察駐守，防止示威者走出告士打道及紅隧港島入口一帶。有市民不滿警方封路，多次與警員發生口角，氣氛一度緊張，自遊行開始前至遊行結束，警方多次在百德新街舉起黑旗，要求在場市民離開，亦有警員多次向市民舉起胡椒噴霧，說：「曱甴過來，有殺蟲水啊！」圍觀的市民亦有嘲諷及辱罵警察，有人稱警察會有「報應」。

由銅鑼灣至灣仔，謝斐道上每個路口都有數十名防暴警察戒備，防止有人走出告士打道，告士打道上亦有多輛衝鋒車、載着警員的私家車及小型貨車停泊。遊行路線沿途多條行人天橋均被警方封鎖，大批警員在橋上監視，昨剛從北京返港的警務處長鄧炳強曾現身灣仔軍器廠街的行人天橋。在金鐘，連接金鐘道及夏慤道的樂禮街有多輛衝鋒車及警方的旅遊巴停泊，馬路上拉起封鎖線，同時有持槍的防暴警員及旗手於馬路及橋上戒備。傍晚5時許，一度有黑衣人在樂禮街聚集，防暴警察舉起黑旗警告。

重兵守馬路天橋 水炮車近終點戒備

金鐘政府總部外，海富中心天橋及通往立法會的天橋均有防暴警戒備，當中包括約10名懲教署特別任務警察，政府總部及立法會外設有高身水馬。

昨日遊行終點為中環遮打道行人專用區，大批防暴警察在距離終點數百米外的中環街市外一字排開，水炮車及裝甲車亦在場戒備，防止示威者向上環及西環方向前進。其間一名老婦以手推車推着一車紙皮和雜物經過，防暴警察一度向老婦方向舉槍，數秒後才放下槍，惹來在場者不滿。

岑子杰批入夜圍多路 製緊張氣氛

遊行下午舉行，不反對通知有效時間至6時，但此時仍有大批市民在銅鑼灣等候出發。民陣召集人岑子杰批評，警方在入夜後加重佈防，包圍多條道路阻止遊行者過馬路，製造緊張氣氛，導致民陣要提早在灣仔呼籲遊行者離開。民陣副召集人陳皓桓亦說，警方封鎖遊行路線附近的道路，令遊行者難以離開，造成混亂，他質疑是前線警員失控，要求鄧炳強交代。岑子杰又說，昨日不斷有警員挑釁遊行者，包括使用侮辱、恐嚇字眼，例如他在中環勸喻遊行者離開警方封鎖線時，遭多名防暴警察指罵他是「死基佬」。

明報記者

（反修例風暴）