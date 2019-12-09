人海再現爭五訴求 政府聲明隻字未提 民陣：80萬人遊行 警稱高峰18.3萬

政府：批不反對書顯集會自由

合力止暴對話尋出路

政府昨晚發聲明，表示遊行獲批不反對通知書，顯示巿民享有和平集會、遊行、示威和言論自由，又稱遊行期間仍有暴力及違法行為，包括向終院及高院縱火。政府聲明未提及民間的五大訴求，只說期望社會合力「遏止暴力、捍衛法治、重建社會秩序，並透過對話為香港的深層次問題尋找出路」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，林鄭月娥本月會上京述職，視乎她會否向領導人如實匯報香港現時群眾情緒和訴求，如政府再無強而有力的回應，擔心社會將回復過往的對立和衝突，甚至令勇武派示威者重新上場。

警連續7日無放催淚彈

今次是警方4個多月來首次向民陣遊行批出不反對通知書，昨日未有嚴重衝突，警方連續7日未有施放催淚彈。翻查紀錄，自3月開始，民陣先後發起6次遊行，對上一次為7月21日，大會稱有43萬人參與，當日遊行和平，沿途幾乎不見警察，與警方昨日高度戒備情况迥異。

多次遊行者：半年只獲撤回 仍憤怒首次上街者：中大理大事件荒謬

遊行原定下午3時出發，由維園行至中環遮打道。昨午約1時許，人潮不斷從銅鑼灣及天后進入維園，有首次遊行的市民表示，中大及理大事件令她感到很荒謬，因此出來遊行；另有市民表示，過去半年參與多次反修例遊行，但只爭取到撤回修例和區選民主派大勝，未達要求，對政府仍感憤怒。

遊行下午約3時起步，民陣召集人岑子杰、民主黨創黨主席李柱銘等在隊頭，拉起寫有「追究警暴 捍衛人權 五大訴求 缺一不可」巨型橫額出發。警方高度戒備，大量警力沿遊行路線「封鎖」多個路口，防止市民偏離路線。下午4時半左右，隊頭抵達中環，惟人潮仍不絕，隊尾至晚上8時許抵達中環，民陣晚上9時許宣布遊行結束。

明報記者

（反修例風暴）

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