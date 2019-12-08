催淚煙入屋 兒出紅疹 旺角劏房母子有家歸不得

高女士和5歲兒子居於旺角一間位於5樓、不足100呎的劏房，面向西洋菜街。11月13日凌晨兩三點，本正開冷氣睡覺的高女士因催淚煙的刺鼻氣味醒來，即關掉冷氣機，殘留的催淚煙令她心口痛、呼吸困難。政府翌晨宣布停課，兩母子即離家寄人籬下，換過4個居所，其子每日返回旺角上學的交通時間加長，有時會遲到，兒子因此十分難過，更叫她傷心。

高女士稱咳出黑色塊狀物

接觸催淚煙後，高女士兒子的背部至大腿出紅疹，久久未散，她則一直咳，甚至咳出黑色塊狀物。她於11月25日帶子求診，醫生稱紅疹「有可能跟催淚煙」有關。她數度回劏房看情况，惟劏房在低層，只得一個近冷氣的小窗，不能推得太開，數周後仍有刺鼻味，故她不敢帶走兒子的衣物，怕他穿了不適。她訴說經歷時聲淚俱下，又稱希望政府賠償母子的損失和安排入住中轉屋。

另一旺角街坊梁小姐的居所在彌敦道，面對匯豐銀行大廈。她說，11月18日警方頻射催淚彈，巨響聲使她感恐怖，「比去年（打風）10號波個聲更緊要」，她無能力搬到其他地方，7月至今無一晚能安睡，「有時覺得生無可戀」。

住在油麻地的張先生在復課後要為兒子多請一天假，因其校在果欄附近，擔心催淚彈殘餘未清潔乾淨，會對小孩身體帶來不良影響。

候任區議員：不知成分難清潔

協助事主的社區前進、候任旺角南區議員朱江瑋認為，警方不停濫發催淚彈，居民嚴重受傷害，昨日到高女士的家仍嗅到刺鼻味。他呼籲警方檢討放催淚彈的策略。朱又稱，明年上任後，會提議成立處理催淚彈問題的工作小組。

油麻地南候任區議員胡穗珊擔心催淚彈射到果欄附近，影響附近3間小學。她引述油麻地小學家長指得知學校只由校工清洗催淚彈殘餘物，但警方從無公布催淚彈成分，無法針對性使用清潔劑，難以確保有害物質已清除。她要求警方公開催淚彈成分，並由教育局提供專業清理。

警：使用時盡量顧及其他人

警方昨日回覆稱，理解市民對在民居附近放催淚煙的關注，在使用催淚煙時，會盡量顧及其他人安全。在行動前，警方會盡可能透過各種渠道與附近大廈管理處、商戶及老人院等保持緊密聯繫；行動期間，警方會透過社交媒體和新聞公報，呼籲附近一帶居民留意情况。

明報記者

（反修例風暴）