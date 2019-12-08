陳茂波：派錢非善用資源 開放態度研究

曾研延期半年交稅 或致財赤千億

陳茂波出席港台節目《星期六問責》時表示，將所有稅款延後半年繳交不太可行，因利得稅和薪俸稅等涉及2000多億款項，一旦延期，本年度政府結算或錄得過千億赤字。政府宣布讓申請分期繳稅可豁免繳交附加費，他稱已向稅務局表示對申請採取體恤態度，過去幾年每年有數千宗分期繳稅個案，料未來會增加。

至於會否再全民派錢，他稱今屆政府理財哲學是要有針對性，承認早前關愛共享計劃派4000元的行政程序及效果不理想，未來對派錢持開放態度研究，但有客觀掣肘。他又稱，若財政赤字相當於生產總值約2％至3%，不需要太擔心，現在便認為香港進入結構性赤字是言之尚早。

立法會通過首輪紓緩措施中，退稅上限由75%增至100%。陳茂波在商台節目《政經星期六》表示，稅務局因此延後發出稅單，現盡量先發出高收入者的稅單，讓他們在42日內交稅，確保政府今個財政年度收入，小部分人或到4月才收到稅單，至下一財政年度（即4月起）才交稅，令政府本財政年度稅收少數十億；另正檢視簡化申請分期交稅程序，縮短21日的審批期。他估計，本港今年度有財赤，而社會動盪對GDP有兩個百分點影響，打擊遠大過外圍因素。

商務及經濟發展局長邱騰華出席《政經星期六》後表示，透過電費、水費和租金減免，可減輕持有舖位行業的負擔，希望就業情况不會變得更差。

立法會經濟發展事務委員會主席、自由黨鍾國斌表示，政府的紓困措施是「杯水車薪、好過無」，既不治標亦不治本，現時首要止暴制亂，否則商店不能開舖；建議政府成立獨立調查委員會、重組政府、重啟政改商討，並推出消費券。該委員會成員、公民黨譚文豪認為，政府應盡快回應五大訴求，讓社會回復平靜，否則社會動盪，難以吸引旅客，即使派錢，市民亦不會消費。

（反修例風暴）