英民調：46%人贊成予BNO居英權利

48%支持政治庇護有需要港人

「Friends of Hong Kong」聯同英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch），委託調查機構Savanta ComRes就港英關係議題做民意調查，於當地時間12月2、3日一連兩日透過網上問卷，訪問2041名成年的英國公民。

調查顯示，46%受訪者支持擴大BNO護照持有人可生活在英國的權利，反對的有20%；51%受訪者支持放寬在英國的香港留學生畢業後的留英限制，反對的有15%；43%受訪者支持BNO護照持有人可以比歐盟公民更方便地在當地居住及工作，反對的有16%；48%受訪者支持英國政府提供政治庇護給提出要求的香港人，反對的有17%。

居英港人組織：助日後游說議員

「Friends of Hong Kong」創辦人之一Nicholas表示，以年齡劃分，55歲或以上的受訪者傾向較支持，他說只反映年紀大的英國人對港英關係認識較深，不代表英國年輕人不支持。他說，過往不肯定英國市民對港英事務的想法，調查結果令組織更有信心，也有助日後可作針對式的游說工作。Nicholas亦稱，結果亦顯示支持不同黨派的受訪者，對香港人權事務的關注和支持相若，認為有助日後游說不同黨派的英國議員。

（反修例風暴）