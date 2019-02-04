英民調：46%人贊成予BNO居英權利

【明報專訊】居英港人組織「Friends of Hong Kong」委託調查機構在當地做民意調查，46%受訪者贊成擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人可生活在英國的權利，同時有48%受訪者支持英國政府為有需要的香港人提供政治庇護。組織認為，數據對日後游說工作起到極大作用，足以游說英國不同黨派的議員，支持香港事務不會得失選民。
48%支持政治庇護有需要港人
「Friends of Hong Kong」聯同英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch），委託調查機構Savanta ComRes就港英關係議題做民意調查，於當地時間12月2、3日一連兩日透過網上問卷，訪問2041名成年的英國公民。
調查顯示，46%受訪者支持擴大BNO護照持有人可生活在英國的權利，反對的有20%；51%受訪者支持放寬在英國的香港留學生畢業後的留英限制，反對的有15%；43%受訪者支持BNO護照持有人可以比歐盟公民更方便地在當地居住及工作，反對的有16%；48%受訪者支持英國政府提供政治庇護給提出要求的香港人，反對的有17%。
居英港人組織：助日後游說議員
「Friends of Hong Kong」創辦人之一Nicholas表示，以年齡劃分，55歲或以上的受訪者傾向較支持，他說只反映年紀大的英國人對港英關係認識較深，不代表英國年輕人不支持。他說，過往不肯定英國市民對港英事務的想法，調查結果令組織更有信心，也有助日後可作針對式的游說工作。Nicholas亦稱，結果亦顯示支持不同黨派的受訪者，對香港人權事務的關注和支持相若，認為有助日後游說不同黨派的英國議員。