美商會主席會長被拒入境澳門 扣留數小時 商會感疑惑

兩人原參加澳門美商會宴會

香港美國商會昨晚回覆表示，對兩人被拒入境感疑惑，指他們只是參與澳門美國商會的周年宴會，並表示商會一直支持大灣區發展，希望今次事件只是因應近期事件的過度反應。

兩人昨抵澳門被扣留數小時後遭拒入境，入境部門人員要求他們簽署文件，聲明自己是自願不進入澳門，兩人及後順利返港。

遭要求簽文件聲明自願不入境

劉兆佳說，今年12月是澳門回歸20周年，加上近月香港的動盪情况，相信澳門對港人、來自香港的外國人，會傾向以較嚴謹的手法處理其入境事宜，以免在敏感時間發生任何政治事件。對於今次事件是否涉及中方向美國提出相應的反制措施，劉兆佳認為未必有關，但不排除與早泰娜曾發表反修例言論有關，「畢竟反修例是由商界反對而起」。他說，事件不影響商界對港澳的投資信心，澳門當局亦沒提過不准早泰娜再入境，澳門目前在安全為大前提下，其他因素都是次要。

劉兆佳：料回歸廿周年較謹慎 或涉反修例言論

自由黨黨魁鍾國斌說，不理解早泰娜被澳門拒絕入境的理由。他表示，澳門賭場如美高梅、金沙等都是美國公司，可見澳門在美國的投資很大，理論上不應拒絕美國商界人士入境；又指難以評估事件會否影響外商對港澳的投資信心。

民主派召集人陳淑莊表示，對早泰娜被拒入境澳門感莫名其妙，看不到早泰娜作為商會人物，對中央或澳門的國安構成任何危險。她認為，早泰娜就反修例或《香港人權與民主法案》發言，只是代表業界發表意見，不應涉及出入境問題。

同曾任職傳媒 早泰娜兩當FCC主席

早泰娜2017年2月起出任香港美國商會會長，此前曾兩度出任香港外國記者會（FCC）主席，曾任記者22年。早泰娜多次就反修例風波發表意見，指須就修例引發的社會動盪做獨立調查；她亦曾公開表示，擔心《香港人權與民主法案》影響商界在香港投資及法治的信心。葛理福曾在新聞界工作12年，於倫敦及北京《經濟學人》以及《時代》雜誌等傳媒機構任職，特首林鄭月娥正式撤回修例草案後，他曾表示歡迎。

明報記者

（反修例風暴）