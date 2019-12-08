愛國集會者打記者 警喝止沒拘捕

律政司回覆稱，社會人士有權在法律容許的範圍內就法庭的裁決或相關事項發表意見，但必須尊重司法獨立；若有人不滿裁決結果，可提出上訴，不應任意作出危害司法機關公正或沒事實根據的批評，及肆意向司法人員作人身攻擊，這些言行只會損害香港法治。

律師黃國桐稱，法官在庭上是代表法律而非個人，若不同意判決，應批評判決，而非針對法官本人，指罵法官是不尊重法律。

集會者昨手持國旗、舉起「黑色恐怖 暴徒參政」和「我們支持推行23條」等標語，高呼「支持警察嚴正執法」，集會開始時面向北方唱國歌。集會期間，本報記者目擊有女子送來大袋物品，交給警車上的警員。該女子自稱護士，說是買了一袋熱食支持警察。

市民送「利市」 警：打氣字條

浸大編委會記者亦見穿防暴裝的警員手持利市封，未知內有何物。警方回覆本報查詢稱，市民向警員送上3個無封口的利市封，內為打氣手寫字條，無現金或貴重物品，另有市民向警員送上麵包。警方稱相關警員並無違反有關接受利益的指引。

另外，集會者昨多次包圍及拉扯記者，有浸大編委會記者被追打並被踢背，防暴警到場隔開並喝止，參加者仍未停手，現場無人被捕。端傳媒、無綫新聞、香港01等多家傳媒機構的記者都曾被包圍阻礙採訪。

（反修例風暴）