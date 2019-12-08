鄧炳強見張曉明政法委郭聲琨

本報獲悉，兩地警方將依舊有的警務協作機制，於情報共享、聯動協作等諸多範疇持續加深協作，同時保留會進一步加深拓寬協作項目的可能。內地警方亦會最大限度地降低香港警方在止暴制亂之外所承受的壓力，例如海防、邊防管控等方面。

郭聲琨昨會見鄧炳強時稱，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫任務。新華社引述郭稱，會堅決貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，堅定支持香港警方嚴正執法，全力支持香港警方為盡快恢復社會秩序不懈努力。昨午2時許，鄧炳強亦到訪港澳辦，張曉明親自在門外迎接。官方未公布雙方會談詳細內容。

鄧：京官肯定港警半年工作

昨傍晚，鄧炳強在下榻的酒店外見傳媒，他說北京官員對本港警方過去6個月的工作表示肯定，表明繼續支持警方止暴制亂，他兩日來分別向郭聲琨、公安部長趙克志及張曉明報告了香港警方止暴制亂的行動，包括拘捕檢控數字及檢控的罪名，同時討論兩地警方協作。

鄧炳強說，因有監警會調查警方有否不當行為，因此不贊同「檢討委員會」強行傳召調查警員。對於未來香港會否出動解放軍，鄧說這是特首的權限範疇，他沒有補充。

（反修例風暴）