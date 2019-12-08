監警「審視報告」最快1月公開 傾向陳述不判斷

有望月底先交特首

監警會早前邀請5名國際專家協助審視反修例運動引起的警民衝突。有國際專家小組上月在Twitter上載一份小組聲明，稱監警會「權力及獨立調查能力不足」，認為有必要加強取證能力才可完成臨時報告，又建議下一步需由獨立機構作更全面調查。

梁定邦指國際專家不明局勢

梁定邦接受《深圳衛視》專訪，對於外界質疑監警會權力不夠、工作效果欠佳，並建議成立獨立調查委員會，他表示不認同監警會權力不夠。他說，國際專家小組對當前局勢的了解並不全面，不太明白目前情况，「他們在國際上怎樣做是他們的想法，但對於我們的法律功能來說，我們必須按法律辦事」。他說已告訴專家們，監警會將按照法律辦事，「你的意見多謝了」。

報道引述梁定邦稱，監警會目前正積極處理約1000宗投訴個案。他指出，首階段研究範圍報告的撰寫已進入最後階段，有望本月底前遞交特首。他認為目前社會停滯不前，盼社會看過監警會報告後，會知道如何彌補不足、社會該如何走。

（反修例風暴）