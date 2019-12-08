授課時中立 扮藍絲講相反觀點

【明報專訊】任教中學的Raymond於反修例運動與年輕人同喜同悲。受傷過後，人人知道他「好黃」，學生與舊生放心向他吐真言。有舊生聲援理大示威者時，更與他開設通訊小組報平安。一場抗爭連結師生，但他不無唏噓，「以往是叫他們乖乖讀書，認真學習，如今卻要討論哪些地方安全、哪些裝備較好，其實很心痛」。他總盼年輕人開心成長，奈何政府拒正視問題根源，迫使他們押上前途與青春，流血抗爭。
嘆政府「孤立年輕人令其更激進」
在大學修讀社會科學的Raymond對教育感興趣，有感能夠助人，畢業後成為教師，如今在中學教通識科。雖然有參與抗爭，但回到課室，他會保持中立持平，更會扮演「藍絲」向學生講述相反觀點，例如解釋為何警隊要在示威中執法。
前線不乏稚氣未除的抗爭者視死如歸，他形容是「不正常的狀態」，慨嘆政府只用不同方法試圖阻止年輕人上街，卻拒回應民間訴求。與其譴責年輕人掟汽油彈，他認為更應找出問題根源，「只說他們不對，或許只會孤立他們，令他們更激進」。
半年抗爭未撼動政府，不少年輕人為前路頹喪。他說建設民主社會的路遙，寄語年輕人放遠目光，國際、議會與經濟戰線亦是一途，「街頭抗爭一時可能會輸，不緊要，但保留力量抗爭，不要太着眼一時的失敗」。有人說要放棄年輕人，他說有些人從未擁有，何來放棄，「我永遠都不會放棄年輕人，我的職責就是令年輕一代成為好的一代」。