授課時中立 扮藍絲講相反觀點

嘆政府「孤立年輕人令其更激進」

在大學修讀社會科學的Raymond對教育感興趣，有感能夠助人，畢業後成為教師，如今在中學教通識科。雖然有參與抗爭，但回到課室，他會保持中立持平，更會扮演「藍絲」向學生講述相反觀點，例如解釋為何警隊要在示威中執法。

前線不乏稚氣未除的抗爭者視死如歸，他形容是「不正常的狀態」，慨嘆政府只用不同方法試圖阻止年輕人上街，卻拒回應民間訴求。與其譴責年輕人掟汽油彈，他認為更應找出問題根源，「只說他們不對，或許只會孤立他們，令他們更激進」。

半年抗爭未撼動政府，不少年輕人為前路頹喪。他說建設民主社會的路遙，寄語年輕人放遠目光，國際、議會與經濟戰線亦是一途，「街頭抗爭一時可能會輸，不緊要，但保留力量抗爭，不要太着眼一時的失敗」。有人說要放棄年輕人，他說有些人從未擁有，何來放棄，「我永遠都不會放棄年輕人，我的職責就是令年輕一代成為好的一代」。

（反修例風暴）