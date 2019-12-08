【周日人物】擬索償警 逼交代開槍理據 獨眼教師不懷恨 換傷者身分助人

反修例運動由夏至冬，失去眼睛的不止他，有別於最初在意傷勢，他漸漸意會到受傷非個人的事，而是制度問題，需尋求改變。他準備在本月入稟民事索償，冀迫使警方公開開槍決定及武力指引，檢討執法，「我覺得自己在示威多了個身分，除了是參與者，也是傷者，既然已改變不了傷勢，我就思考如何用我的情况幫助更多人」。

明報記者 陳柔雅

「無後悔，做了最正確的事」

6月12日涉暴動罪被捕的Raymond，10月「踢保」，至今沒被檢控。自受傷後，其右眼黃斑水腫惡化至黃斑裂孔，7月施手術後未能癒合，只餘2.5%視力，已屬失明。「無後悔，當下做了最正確的事，只不過受傷的是我，沒想過如此大代價。」半年前一幕，他說得淡然。

當日一枚枚催淚彈墜落金鐘，黑壓壓的人潮恐慌四散，多人不適嘔吐。Raymond與他人到前線查看警方行動，自己沒衝擊，防暴警與速龍小隊突然舉槍，黑色物體快速從槍管朝其方向直飛，眼鏡框遭撞擊至扭曲，右眼劇痛流血，胸口亦遭擊中。有市民問他能否拍片，當刻他思緒混雜，既恐懼失明，且擔憂片段成為在場證據，卻覺得要警告市民警方已出動槍械。片段在網上瘋傳，成為標誌一幕。

4日後，Raymond再踏街頭，置身200萬白衣人海，港人夾道吶喊「沒有暴動，只有暴政」。響徹街頭的叫聲，令他驀然意識到受傷只是運動的一小部分，「不是要集中我的仇恨或什麼，而是怎樣贏這場運動」。

曾因怕被控不索償 見爆眼女感內疚

他諮詢法律意見後遲遲不敢索償，恐警方加快控告他。直至8月11日，一名女子在尖沙嘴警署外亦疑遭射爆右眼，使他內疚不已，「是否因為我無盡快站出來，令警方繼續肆無忌憚用這些槍械對付示威者與市民？」他決定「豁出去」採取法律行動，同月下旬寄索償信予警方，料本月入稟民事索償。

他不諱言可能永遠不知誰人開槍，但對涉事警員不懷恨，唯盼訴諸法庭，迫使警方公開開槍決定理據、使用武力及槍械指引，冀可助往後市民檢視警方武力是否合理。他不信任投訴警察課及監警會，故無投訴，「會用自己方式尋求公義，不想浪費時間」。

其思想有轉化，不着眼個人傷勢，反而將目光放諸整場運動，冀以傷者身分令警方檢討執法，避免再有人受傷。眼見警方武力不斷升級，印尼女記者、爆眼女子等先後疑遭射眼失去部分視力，他曾苦苦詰問自己能否帶來改變，「唯有做得幾多得幾多」。

難長時間專注工作 前路卻清晰

就算心境再坦然，他仍難迴避受傷對生活的影響。教師工作離不開改簿與用電腦，如今難長時間專注，吃力不已。眼前朦糊，前路卻變清晰，「經過今次，發覺很多事是不長久，你隨時參與社會運動，可以失去隻眼，甚至會死。發覺所有事好無常，要盡力活好每一天」。生活如是，抗爭亦然。

民主派區選大勝 覺可制度內爭取

抗爭運動歷盡高低跌宕，Raymond曾灰心失意，直至民主派在區議會選舉大勝，他發現原來仍可在制度爭取少許改變，亦深信抗爭不止街頭，要發展各戰線。未來需否流血抗爭，他倒覺得是由政府主宰，因為一切源於政府拒回應訴求，市民看不到希望，「希望當權者明白多少人上街或參與流血衝突，是由他們（政府）決定」。他深信即使此役告一段落，社會已公民覺醒，隨時再掀起另一場運動。

（反修例風暴）