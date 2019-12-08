今4000警力戒備 民陣：社會對百萬人遊行有期盼

警風險評估作最壞打算

民陣料勇武派「能放能收」

自7月21日警方批准民陣舉辦遊行，及後的4個多月，警方屢次作出限制，包括民陣申請8月18日遊行遭禁止，變成維園「流水式集會」，民陣其後多個遊行申請亦不獲批。警方高度重視今日遊行，昨日傍晚已透過手機短訊發出集體信息，通知市民注意安全。

警務處長鄧炳強昨日在北京會見傳媒時表示，希望今日的遊行能和平舉行。他說，警方會採取剛柔並濟策略，若有暴力事件，警方底線不會退縮，若有人擲汽油彈、襲擊途人等，會果斷執法；但若是輕微事件，如有人行出馬路，警方會以人性化、彈性方法靈活處理。

稱防港島交通全面癱瘓

警：不希望人潮湧告士打道

據了解，警隊五大總區應變大隊的人手全須候命戒備，涉3000至4000警力。警方消息人士表示，警方會盡量配合遊行，封閉東西行行車線如軒尼詩道等主要幹道，以疏導人潮（見圖），但為確保港島交通不至於全面癱瘓，會盡力保持南向北及北向南的幹道暢通，意味警方會間竭式截斷遊行隊伍，容許汽車通過。

有指揮官稱，會派警員駐守遊行路線一帶，但不會駐守主要遊行路線軒尼詩道，以免警民直接衝突。他說，警方會派員駐守駱克道、謝斐道等位置，如遊行人數多，亦會與主辦單位協調，盡量開路；但說警方不希望人潮湧出告士打道，否則港島交通將全面癱瘓，警方會致力減少阻塞。他評估今次遊行對警隊是「大挑戰」，警民雙方「蓄勢待發」，對是否發生衝突作出最壞打算。另一名消息人士指出，警方評估今日遊行情况整體和平，但相信出現衝突情况仍屬無可避免。

民陣召集人岑子杰表示，警方過去常在遊行前夕刻意製造緊張氣氛，但社會對民陣遊行都有共識，知道遊行人數重要，亦對過百萬人參與遊行有期盼。他相信勇武派示威者可做到「能放能收」，令遊行可和平舉行；如參與人數眾多會提早出發，呼籲警方盡快開放路面。

有關港鐵車務安排，港鐵發言人表示，留意到有關公眾活動消息，港鐵一直致力維持車務運作暢順，會密切留意情况，靈活調配。

有學校發通告預備明停課

另外，踏入反修例風波半年，有網民發起「三罷」行動。對於明日風險，有學校如丹拿山循道學校已提早發通告，通知家長若教育局宣布停課，小六報分試的相應安排。

教育局回覆，反對任何形式的罷課，認為學校是學生學習的地方，任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地，更不應以阻礙學生上學、影響學生的學習為手段以達到政治目的。該局亦表示，明早各區交通或受影響，提醒學生及家長出門前注意交通消息及相關宣布，並建議學校按校本機制採取應變措施，彈性處理個別學生因交通問題而遲到或缺席的事宜。

（反修例風暴）