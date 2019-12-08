大學保安嚴限出入 記者止步

須示學生職員證

記者須預先登記

本報記者日前嘗試以記者證進入港大，保安員告知只有出示學生證和職員證才可入校園，記者若需進入港大，須先經網上登記，獲「批文」才可進入。

同樣情况出現在浸大及城大。浸會大學外貼上標示，指進入校園時要出示學生或職員證；記者拿着記者證查詢，保安說若要入校園採訪，須先於校務處聯絡。城大表示目前校園不對外開放，向記者道歉並着記者離開。

港大、科大、中大、理大、嶺大、教大、城大和浸大上周回覆本報查詢時表示，有實施校園出入管制。其中除理大外，其他大學都讓師生經過展示證明後進內；理大則只限校方授權人士進入。嶺大、城大、理大另外表示，如傳媒欲進入校園，可先和校方聯絡。科大表示訪客如需進入校園，須視乎人數於到訪前一天或之前，由科大學生或職員向保安登記。

無法偕友入校拍照

應屆畢業生感可惜

浸大應屆計算機科學系畢業生林同學昨日回校拿畢業證書，原打算順道與友人拍照，惟他只能夠一人進去拿證書，兩人最終只能在校外拍照。「感到可惜啊，封得不合理，這樣做有什麼意思呢？為什麼只有學生才可以入？」

職員家屬無法求診校醫

港大教師批限制自由

港大教師及職員會主席張星煒稱，港大上月起限制只容許學生和職員進出校園，最初除了要檢查證件，更要搜袋，職員反映關注後，校方才取消搜袋安排，改為只有大型行李才搜。他說限制出入安排很不便，原本退休職員及職員家屬可求診校醫，但現時他們入不到校園，附近居民想到港大後山行山也不能進入。

張星煒說：「大學理應是開放、自由的地方，只要不影響教學活動，都應向市民開放，因為大學是屬於港人的，不是私人的。」他又說，反修例運動起源是市民害怕失去自由，但現時校方措施反而限制了自由。

明報記者 黃心悅 畢嘉敏

（反修例風暴）