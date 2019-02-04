兩月全港880地點被「裝修」 本報觀察1.8公里彌敦道 每14舖1圍封

本報抽查介乎九龍柯士甸道至亞皆老街之間的彌敦道約1.8公里共319個商舖，7.2%（23間）都用木板甚至鋼板圍封，甚至不是被示威者針對的商號也自行圍封起來。

明報記者 馬耀森 畢嘉敏

警稱涉案1160宗 油尖旺重災

反修例示威者的「裝修」行動，過去數月不斷發生，連國際傳媒也關注，指示威者破壞的目標由警署轉移至港鐵站、中資銀行，食店如吉野家、美心系餐廳，商店如優品360，以及中資電訊公司等。警方消息稱，由10月起至12月5日，近880個地點被破壞、縱火、爆竊或盜竊，包括車站、銀行及店舖等，涉案約1160宗。

油尖旺是警民衝突的重災區，也是「裝修」重災區，其中彌敦道兩旁店舖及公共設施遭到廣泛破壞。本報於本月4日觀察柯士甸道至亞皆老街兩旁店舖情况，發現共有319間地舖，當中32間空置，有23間在店舖外加裝木板或鋼板保護，大部分均有營業，形成獨特的城市風景。

23店圍封 當中3間落閘

該23間店舖，當中大部分曾遭示威者攻擊，包括優品360、吉野家及多家中資銀行等，其中位於油麻地的吉野家以啡色木板圍封，招牌亦被遮蓋，驟眼看以為沒營業，但該分店開了一扇門，有顧客進出，店外亦張貼了早餐及下午茶的餐牌。23間店舖中，20間有營業，餘下3間，包括被多次破壞的優品360及兩間中銀香港則落閘。

位於旺角的北京同仁堂如常營業，但該店以鋼板重重圍封，不少途人好奇窺看內裏情况；位於尖沙嘴的北京同仁堂，卻未如旺角分店般以鋼板圍封，亦未有塗鴉痕迹。另外，位於旺角的商場「旺角新城」並非攻擊對象，但仍以木板圍封。該批被圍封店舖佔整體約7.2%，意味該段彌敦道平均每14間店舖就有1間圍封起來。

除了店舖被破壞，彌敦道多組交通燈仍未修復，雖然近日有交通警在場指揮交通，但仍非常擠塞；曾遭縱火爆炸的電箱在外加設鐵枝圍封，外形古怪；鋪路磚被掘的行人路大多以混凝土填充，形成凹凸不平的陷阱。

油麻地路邊報紙檔老闆葉先生表示，過去數月連場示威，令原本尚算整潔的街道變得「溶溶爛爛」，他最擔心生意受影響，「唔希望再亂下去」，希望政府盡快回應民間訴求。

銀行保安：根源在政府

銀行保安陳先生說，示威者只是破壞死物，可以維修，又稱「無欄杆咪幾好，可以隨時隨地過馬路」，認為對生活影響不大；又指不少店舖以木板圍封，反映市民不滿，問題根源是政府未有正視市民聲音，認為責任在於政府，不是市民。

反映城市充滿不信任

建築師：像將真相密封箱中

建築師陳翠兒表示，建築使用玻璃會令人感覺新穎、減少封閉感覺，而近期部分有中資背景或支持政府的商舖都以木板或鐵板圍封，港鐵站、商場的玻璃被打爛後，也要以木板等封起，反映現時這個城市充滿憤怒和不信任，「就像將真相密封在箱中，只會產生更多敵對和猜疑」。

（反修例風暴）

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