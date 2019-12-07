政府聲明斥政客邀外國干預香港 否認「散播不實言論」指控 譚文豪：港情各國看得到

轟推動多國人權法案 「暴徒」誤會獲支持

政府昨晚近9時發聲明，稱香港部分「政客」支持美國的《香港人權與民主法案》，同時推動其他國家或地區通過類似法例，要求外國介入香港事務，「只會進一步向暴力示威者發出錯誤信息，令暴徒誤以為得到其他國家或地區的支持，這些政客必須承擔社會紛亂惡化的責任」。

聲明又指出，「不負責任的政客」對香港的人權和自由狀况作出偏頗及失實的言論，令人誤以為香港人權和自由受到打壓，「奉勸肆意抹黑香港的政客珍惜香港的自由，應共同向暴力說不，勸喻示威人士以和平方式表達意見，停止把和平示威演變成暴力行為」。

莫乃光：外國領事同晤建制了解港情

翻查資料，近期與海外政界接觸的本港政界中人包括莫乃光、譚文豪及黃之鋒等（見表）。公民黨譚文豪早前曾到澳洲與執政自由黨及工黨參眾兩院20多名議員見面，對方並表示支持制裁違反人權者、限制其入境及澳洲境內資產的《馬格尼茨基法案》。譚回應稱無作失實與偏頗言論，又稱不是政客不到外國交流，外國就不知香港情况，各國能看到香港政府在過去半年如何使用暴力。

早前曾到德國的資訊科技界議員莫乃光亦稱，美國通過《香港人權與民主法案》並非因政客推銷，而是該國看到有推行的實際需要。他說，外國領事向來都會找建制及民主兩派人士會面，質疑政府只容許別人說好，不能說壞。

陳茂波批搞國際串連賣港

尹兆堅：諉過於人撩交打

陳茂波昨出席立法會聯席會議，討論近日社會事件及美國通過法案對香港經濟影響。他發言時主動提及美國落實法案後，「仍有人要其他國家制裁香港，甚至搞國際串連，這些行為是以出賣香港人利益、損害國家尊嚴和利益，去推動個人主張，亦會危害市民珍惜的安穩生活」。

陳的言論引起民主派議員不滿，民主黨尹兆堅批評他諉過於人和「撩交打」。民主黨主席胡志偉說港人緊張自身民主自由，希望找到一個和平方式解決問題，「政府先至係動亂的根源」，又說陳才是「真正出賣香港的官員」。民建聯主席李慧琼則認為，在大國博弈之下，香港不幸成為棋子，「美國好肯定在爭取中美貿易戰談判攞多一些籌碼」。

陳茂波稱法案對香港的實質影響取決於四大因素，包括美國此後採取的態度和具體措施、美國明年大選選情變化、中美政經關係變化，以及香港社會事件往後發展。他稱法案的通過增加香港營商環境不確定性，影響國際投資者對港投資信心及意欲。

明報記者

（反修例風暴）