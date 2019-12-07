評分「崩盤跌」 警：以民調評工作不公平

除醫輔隊 紀律部隊全線挫

香港民研在11月21至26日訪問了1062人，與今年6月初調查比較，除醫療輔助隊外，全部紀律部隊及駐港解放軍的民望都顯著下跌，評分最低和跌幅最大的都是警務處，今次得分只有35.3分，為1997年回歸後新低；較6月初的61分大跌逾25分，較8月初另一調查的39.4分亦下跌4分。評分最高的首3個紀律部隊，依次是消防處、醫療輔助隊及政府飛行服務處。

四成人給零分 警滿意淨值首見負

香港民意研究所「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智形容，警隊的評分是「崩盤式下跌」，綜合坊間不同機構的同類型調查，反映港人對香港警察非常失望。他指出，廉政公署、懲教署、飛行服務隊在反修例運動中與警隊有一定關係，評分的跌幅相對更大，他認為是受警隊拖累。

翻查自1997年的調查結果，滿意警隊表現的受訪者都超過一半，最高是2007年6月中，有83.3%受訪者對警隊表現滿意，今次調查跌至只有27.2%；不滿意警隊表現的高達65.1%，為回歸以來首度出現負淨值。駐港解放軍的評分為44.2，較6月初的56.8分下跌12.5分。

江永祥：不盡認同誠信破產

警察公共關係科高級警司江永祥回應時表示，警方很多時在無選擇下處理事件，有人違法、堵路、擲汽油彈等，不可視而不見。他認為，以民調結果來評論警察工作好壞是「不公平」，又對警察被指誠信破產表示「不盡認同」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓則表示，警方會留意坊間民調是否基於事實作出評論，他說面對「暴徒」暴力升級，而且有系統地抹黑警隊，警方會盡力澄清並將事實告訴公眾，另會增加警務工作透明度，與不同持份者合作，例如與新一屆區議會溝通。

（反修例風暴）