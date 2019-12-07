鄧炳強赴京禮節拜訪 公安部長：永遠是警隊後盾

趙克志表示，反修例風波以來，香港警隊恪盡職守，受了非同尋常的考驗，付出異常艱辛的努力，為維護法治和社會大局穩定、保障市民生命財產安全、捍衛一國兩制及國家安全，發揮了中流砥柱的作用。

趙續稱，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫任務，希望鄧炳強堅守初心，帶領警隊保持士氣，早日實現止暴制亂的目標。他亦強調，中央政府和公安部永遠是香港警隊的堅強後盾，將繼續堅定支持警隊嚴正執法。鄧炳強表示，感謝公安部長期以來的支持與幫助，稱香港警隊將萬眾一心、全力投入止暴制亂的工作，盡快恢復香港社會秩序。

另外，鄧炳強昨早出發赴京前見記者，表示希望民陣周日舉辦的遊行和平有序進行，呼籲暴力示威者停一停。他又呼籲民陣盡量協助及與警方合作，使活動和平有序進行，屆時如見到暴力行為，要拿出勇氣譴責。

鄧籲譴責暴力 民陣：似告誡他自己

對於鄧炳強上述言論，民陣召集人岑子杰認為鄧「好似自己告誡緊自己」，希望他可以身作則譴責警暴，不可以「看不見欺凌者暴力」，而去譴責反抗者。

（反修例風暴）