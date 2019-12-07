明和平遊行 民陣對警民五呼籲 促勿擾港鐵 警承諾無暴力不驅散

警：視乎人流決定開路安排

民陣遊行以維園中央草坪為起點，終點為中環遮打道行人專用區。根據警方不反對通知書，集會自中午12時開始，遊行下午3時起步，至晚上10時結束。警方昨在記者會表示，警方會先開出軒尼詩道西行車線及兩條電車路，東行車線會預留作緊急車路，當日的現場指揮官會視乎人流再決定開路安排。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，預計參與市民眾多，萬一出現暴力或緊急事故，警方或要暫停或終止集會及遊行。他呼籲激進示威者不要使用暴力，如有暴力，警方會果斷介入執法。

上月2日有集會遭警方以港島出現大規模非法集結、堵路、暴力衝突為由腰斬。被問今次在不反對通知書准許的遊行時間內，警方會否確保不腰斬活動，吳表示，「如無任何破壞社會安寧（行為），無任何暴力事件發生，我們警方不會腰斬遊行及集會」。他說警方會與主辦單位加強溝通及調配，確保遊行和平進行，而主辦者的200名糾察亦要與警方協調。

本周日（1日）尖沙嘴遊行期間，警方使用催淚彈，大批參加者包括長者婦孺爭相走避。被問警方可否承諾在今次遊行完結前，不用催淚彈及橡膠彈等武力，吳說：「絕對可以應承，在和平理性的情况下，無任何人破壞社會安寧，無任何暴力，無人掟汽油彈的情况下，我可以話你聽，是一定不會用催淚煙，亦一定不會用橡膠子彈。」

籲給時間協調開路 籲警克制

籲港鐵勿隨意停駛

民陣召集人岑子杰表示，申請不反對通知書時預計有3萬人參加，但與警方開會時，對方曾口頭表示，如果參加人數太多，會開放更多路面疏導人群。岑子杰呼籲參加者當日給予時間，讓民陣糾察與警方協調開路，減低市民與警察直接接觸。

岑子杰相信遊行可以和平進行，他表示不少候任區議員會出席遊行，而自他當選以來，坊間很多人提醒他不要被捕，以免建制派可「翻盤」，「相信港人不會置他們（候任區議員）於險境」。

對於本周日尖沙嘴遊行獲警方發出不反對通知書，但仍以警方施放催淚彈作結，岑子杰呼籲警方克制。他說民陣已聯繫不少政黨，包括民主黨、公民黨等，在遊行路線沿途擺街站維持秩序，有突發情况會協助疏導人群。他又呼籲港鐵不要隨意停止服務，同時明白示威者可能對港鐵有不滿，但希望可「留一條路」，因輪椅使用者及長者非常倚靠鐵路離開。

周一或「三罷」 警籲停暴力

另外，下周一（9日）為反修例風波半年，有網民發起「三罷」行動。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警方對此十分憂慮，擔心「暴徒」會否趁機搞事，會否再次出現交通癱瘓、有市民受傷的情况。他呼籲示威者保持理性，停止訴諸暴力，不要將「三罷」行動「變成亂咁傷人的日子」。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676