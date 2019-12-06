潘樂陶公司涉違競爭法受查 疑圍標或合謀定價等 競委會搜旗下辦公室

競委會昨晚回覆查詢時證實，該會就一宗調查個案展開了多項搜查行動，其中包括安樂機電設備的辦公地點，由於有關調查仍在進行，現階段不會評論。安樂工程表示，正就有關事宜尋求法律意見，但董事會未有足夠資料評估事件對營運及財務狀况的潛在影響。今日安樂工程會恢復買賣，停牌前報1.04元。

昨開市前停牌 今復牌

安樂：無足夠資料評估影響

根據安樂工程公告，競委會懷疑安樂機電設備與其他公司參與一個工程項目的設計及建造合同招標；以及自2015年11月起在香港簽訂的合同，觸犯香港法例第619章競爭條例第6（1）條下的第一行為守則。

涉去年1319萬元標書 招標未成功

安樂工程未有披露指控詳情，只表示去年8月安樂機電設備獲邀，向某家在香港從事商業、住宅、工業、零售及酒店的物業發展商，就一項風冷式製冷機替換項目提交標書，翌月安樂機電設備以總額涉1319.62萬元的合同提交標書，其後被告知招標未能成功。

安樂工程表示，將配合競委會提出的任何查詢，又稱集團已制定員工遵守法律及投標程序的內部指引，絕不容忍或包庇任何違法或非法行為。

安樂上市兩周即發盈警

潘樂陶近年屢次捲入負面新聞，去年1月，潘樂陶與太太鄭若驊的相鄰獨立屋住宅被爆出涉僭建，最終潘樂陶今年4月被裁定僭建罪成，被判罰款2萬元；鄭若驊則未被起訴。事件無阻安樂工程今年7月中旬成功上市，然而公司上市僅兩周即發盈利警告，上半年純利少賺五成。

當時安樂工程以每股1.2元上市，上市之初一度炒高42.5%，至1.71元，前日則回落至1.04元，上市至今累計跌13.3%，市值蒸發2.24億元，以潘樂陶持股8.89億股計，上市後潘樂陶身家帳面蝕逾1.42億元。

上市後潘樂陶帳面蝕逾1.42億

翻查安樂工程招股書「風險因素」部分，公司提到，由於項目的合約金額龐大，易受員工、分包商、合資伙伴等的欺詐、賄賂、貪污行為、回扣等不當行為影響，例如安樂前董事方鎮猷在2004年至2006年曾涉及澳門運輸工務司前司長歐文龍貪污案，最終方鎮猷被澳門法院判處行賄罪，並於2015年辭任公司董事一職。

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