意國會通過議案促查港警濫暴

意大利國會曾邀請香港眾志秘書長黃之鋒赴當地出席會議，惟黃未獲港法庭批准離境，意參議院於11月28日安排黃之鋒開視像會議。中國外交部其後批評意國會「錯誤且不負責任」。意國會外交委員會的議案，也包括呼籲香港就禁止黃之鋒赴歐演講一事，提出正當理由。

被指親中政黨支持議案

據中央社表示，這項議案由意大利前交通部長、眾議員盧比（ Maurizio Lupi）提出，獲得跨黨派全體投票同意，包括聯合執政的五星運動黨（5-Star Movement），以及民主黨（PD）都投下贊成票。民主黨外交委員會首席議員奎塔佩勒（Lia Quartapelle）就稱，他們要喚醒意大利政府，替香港發聲。對於被指立場較親中的五星運動黨也支持，奎塔佩勒認為，意大利尊重思想與言論自由，不管是面對中國或其他國家，不應因經濟利益或外部壓力，扭曲意大利的基本信念。

（反修例風暴）