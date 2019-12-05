「不在名單上」拒蘋果立場入場

毛孟靜批林鄭自打嘴巴

座談會由勵進教育中心主辦，獲政府和中聯辦共同支持。勵進教育中心由前全國人大常委范徐麗泰出任理事會主席。多名官員包括政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊和政制及內地事務局長聶德權等昨都有出席。

毛孟靜批評林太偽善、自打嘴巴，形容拒絕傳媒採訪有官員出席的座談會的做法，是聞所未聞。

另一方面，民政事務局長劉江華昨書面答覆議員提問，稱政府無任何意圖或計劃成立官方機構統一發放記者證，強調政府一直堅決維護並尊重新聞自由，致力提供合適的環境，讓傳媒發揮第四權的功能。劉相信專業和真正的記者在採訪期間不會作出違法行為，「也希望記者識別身邊人，認清他們是否真正在採訪，以免有人冒認記者而作出別有用心的行為」。

保安局長李家超昨亦回應議員就新聞自由的提問，他說警方已制訂指引讓警務人員在公眾活動或其他警方行動，透過傳媒機構或組織發出的證件，識別和核實傳媒工作者身分，建議傳媒採訪公眾活動要隨身帶備記者證件，並穿上易於識別的服飾或佩戴臂章。

（反修例風暴）