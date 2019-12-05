林鄭：須加強青年民族認同 國家憲法日座談 稱一國是實行兩制前提基礎

王志民斥暴力挑戰一國兩制底線

撐特首施政 撐警執法 撐懲罪犯

「國家憲法日」座談會昨在灣仔會展舉行，出席者包括全國政協副主席董建華、中聯辦主任王志民和多名特區官員。王志民在會上表示，香港持續激進暴力犯罪，嚴重踐踏法治、社會秩序和挑戰一國兩制底線。他強調堅決支持特首帶領特區政府施政、堅定支持香港警方嚴正執法、堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，盡快把香港從暴力沉淪危險邊緣拉回正軌。

林鄭月娥在會上稱，憲法作為國家的根本法、最高法，是國家的重要標誌和象徵，具最高的法律地位和權威。憲法亦是基本法的立法依據和效力來源，為香港的「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的基本方針政策提供堅實的法理基礎和憲制依據。她說，希望社會明白一國兩制在國家制度和治理體系中擁有特殊重要地位，強調港人要共同維護「一國」為本、尊重「兩制」的差異，亦須清楚了解，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎。林太續說，香港應按照一國兩制的要求，完善特區《憲法》和《基本法》實施相關的制度和機制。

王志民表示，堅定維護憲法和基本法確立的憲制秩序，是全面準確貫徹落實一國兩制方針的根本要求。他說，憲法是國家的根本法，在包括香港在內全國範圍，具有最高法律地位及效力，亦是一國兩制的根和源。他說，一旦離開了憲法，法治核心價值就無從談起，強調港人以法治作為核心價值，就要珍惜和維護憲法。

王志民說，香港持續出現激進暴力犯罪行為，挑戰一國兩制底線，企圖挑戰和撼動憲法與基本法確定的憲制秩序，強調要維護中央對特區的全面管治權及保障特區高度自治權，有機結合起來。

同場的基本法委員會委員韓大元表示，香港正面臨回歸以來最嚴峻的挑戰，呼籲加強公職人員和青少年的《憲法》和《基本法》教育，提升青年的國家認同和對《憲法》的認同，培養愛國主義的情懷。

胡志偉質疑港府無向中央講真話

民主黨主席胡志偉表示，香港當下最重要的工作是「止警暴、制警亂」。他質疑港府有否向中央「講真話」，認為中央政府或根本無法掌握香港的真正民情，令其政治決定建基於不準確的民情，呼籲中央要認真研究區議會選舉結果的意義。胡又說，港府應向中央遞交一份民情報告，解釋和檢討為何民意未有逆轉，強調市民是要止警暴、制警亂。他重申，中央應信任港人，認為令香港走出政治困局的方法，就是讓港人有民主、有真普選。

明報記者

（反修例風暴）